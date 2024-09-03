Умер генеральный конструктор советских и российских подводных лодок, бывший глава Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», академик РАН Игорь Спасский. О его смерти сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга и губернатор города Александр Беглов. Спасскому было 98 лет.

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — говорится в сообщении.

Глава Санкт-Петербурга отметил, что с именем Игоря Спасского связаны проекты, «ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России». Беглов также добавил, что Спасский был «патриотом Ленинграда-Петербурга», занимался восстановлением исторических памятников в городе и имел звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

По проектам Игоря Спасского было построено 187 различных субмарин, среди которых атомная подводная лодка «Курск», подводные крейсеры «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». Инженер-конструктор участвовал в разработке 96 российских атомных субмарин.

Игорь Спасский родился в 1926 году в Московской области, позже вместе с родителями переехал в Москву. Будущий инженер учился в Московской военно-морской школе, а затем в Бакинском военно-морском подготовительном училище. В 1949 году окончил паросиловой факультет Военно-морского инженерного училища им. Дзержинского, где ему присвоили звание инженера-лейтенанта.

В разработке подлодок начал участвовать в 1950 году на предприятии СКБ-143 (ныне — Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» им. Исанина — прим. RTVI). Через три года он перешел в ЦКБ-18, который впоследствии стал ЦКБ МТ «Рубин». В 1968 году Спасский стал главным инженером этого предприятия, а в 1974 году — главным конструктором, возглавляющим бюро. Работать на предприятии он перестал работать только в 2007 году, но оставался там научным руководителем.

В 1987 году Спасский стал действительным членом Академии наук СССР, затем — академиком РАН.

Спасскому вручали Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, также он был удостоен звания Героя России.

В 2004 году его имя присвоили малой планете 11268.