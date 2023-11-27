В Савеловский районный суд Москвы передано уголовное дело экс-замдиректора госкорпорации МиГ по управлению имуществом Акима Носкова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс пройдет в заочном режиме, так как обвиняемый в 2016 году уехал в Латвию и числится в международном розыске. За год до отъезда Носков занял пост вице-президента крупной авиастроительной компании «Иркут», он также работал в ОАО «Вертолетная сервисная компания».

В 2017 году по запросу ФСБ Носкова объявили в международный розыск, а через месяц Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест. В Следственном комитете утверждают, что собрали доказательства его виновности — «заключения судебных экспертиз, протоколы обысков, выемок, осмотра предметов и документов, а также допросы свидетелей и других фигурантов этого дела».

Уголовное дело в отношении 50-летнего бывшего топ-менеджера возбуждено по трем статьям:

мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ),

легализация полученных преступным путем средств (ч. 4 ст. 174.1),

злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201).

Речь идет о событиях начала 2000-х годов, когда расположенный на Ходынском поле и принадлежашщий корпорации МиГ комплекс зданий на 22 тыс. кв. м, стоимость которого составляла минимум 200 млн рублей, был продан, а вырученные средства расхищены.

За участие в этом ранее уже были осуждены лица, которых следствие считает подельниками Носкова:

его родной брат Егор Носков — бывший вице-президент ПАО «Туполев»,

— бывший вице-президент ПАО «Туполев», бывший замгендиректора по экономике и финансам Российской самолетостроительной корпорации (РСК МиГ) Сергей Мамаев ,

, гендиректор «дочки» МиГа — ОАО «МиГ-Рост» — Алексей Озеров.

Махинации с недвижимостью МиГ на Ходынском поле выявила Счетная палата, затем проверку провела Генеральная прокуратура, по материалам которой и было возбуждено уголовное дело.

Что случилось с московской недвижимостью МиГа

В 2001 году госкорпорация МиГ решила избавиться от недвижимости на улице Поликарпова, сочтя ее непрофильным активом, и передала ее в хозуправление своей «дочке» — ФГУП «МиГ-Рост».

План централизованной продажи площадей, оставшихся после вывода производственных мощностей МиГа из Москвы, появился в 2004 году. Было создано ООО «Бизнес-Актив», в собственность которого перешел комплекс зданий госкорпорации.

В 2005 году учрежденное кипрским офшором Feretto и контролируемое Егором Носковым ООО «Либерта-инвестмент» купило «Бизнес-Актив» менее чем за 50 млн рублей. Владелец компании впоследствии стал заместителем гендиректора ПАО «Туполев» по имущественному комплексу.

«Бизнес-Актив» прекратил существование в 2010 году, а «МиГ-РосТ» — в 2012 году.

В течение порядка 10 лет недвижимость неподалеку от метро «Динамо» сдавалась в аренду. Среди съемщиков были, в том числе, структуры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Проверка Генпрокуратуры установила, что в 2011-2015 годах «Либерта-инвестмент» выручила за аренду почти 800 млн рублей.

Приговоры по делу

Трое участников аферы — Егор Носков, Алексей Озеров и Сергей Мамаев — были задержаны. Вице-президента ОАК Александра Тулякова, который в начале 2000-х годов возглавлял имущественный департамент МиГа, допрашивали в качестве свидетеля.

Первый приговор за хищение имущества МиГа и ОАО «МиГ-РосТ» — Озерову и Носкову — был вынесен Савеловским судом в апреле 2019 года, они получили 9,5 и 8 лет лишения свободы соответственно. Мамаев избежал наказания в связи с истечением срока давности преступления.

В июле 2023 года Савеловский суд по иску Генпрокуратуры передал всю похищенную недвижимость МиГа и его «дочки» в госимущество, а Озерова и Егора Носкова обязал выплатить неустойку в размере более 2,3 млрд рублей за ее коммерческое использование.