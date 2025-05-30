В Москве артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» умерла из-за осложнений после переломов и ушибов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Телеграм-каналы утверждают, что девушка получила повреждения в результате избиения и изнасилования.

«У женщины были диагностированы множественные переломы и ушибы. Несмотря на оказанную помощь, она умерла», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что причина смерти устанавливается, проводятся экспертизы.

Концертный директор ансамбля Николай Березкин в разговоре с «Аргументами и фактами» («АиФ») подтвердил смерть артистки Марии Мордасовой (Уфимцевой), ей было 38 лет. Комментировать сообщения о том, что причина произошедшего носит криминальный характер, он не стал.

По данным телеграм-каналов Mash и Baza, Мордасова была госпитализирована 19 мая с переломом ребер, отеком головного мозга и травмой грудной клетки.

«Целую неделю девушка скрывала, что ее избили и изнасиловали», — пишет Mash.

Мордасова приехала к подруге «с синяками на теле» и рассказала, что из-за них пришлось пропустить выступление, пишет канал. Как утверждает Baza, артистка якобы была в сильном алкогольном опьянении. Певица хотела «прийти в себя» у подруги, но ей стало хуже, и тогда подруга вызвала скорую, а также рассказала о случившемся отцу Мордасовой.

19 мая Мордасову госпитализировали. Она рассказала врачам, что вечером 16 мая была избита и изнасилована в своей квартире в Щербинке, сообщает Baza. Писать заявление в полицию женщина не стала. Mash отмечает, что рассказать подробности произошедшего Мордасова не успела. Телеграм-каналы называют предварительной причиной ее смерти осложненный перелом ребер.

Следователи проводят проверку по статье об умышленном причинении вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК), пишет «Московский комсомолец». Данных, подтверждающих факт изнасилования Мордасовой, пока не получено, говорится в статье.

По данным МК, артистка в январе получила «травму ребер», но отказалась рассказывать подробности и не стала ложиться в больницу. В середине мая Мордасова вышла из своего дома в Щербинке, «споткнулась и упала, ударившись головой о скамейку», утверждает газета. Она вызвала скорую, но отказалась от госпитализации. При этом женщина «вскользь упомянула» о насильственных действиях сексуального характера, но не стала писать заявление в полицию.

Издание утверждает, что 19 мая Мордасовой стало плохо у подруги дома после употребления алкоголя. В больнице у нее обнаружили переломы ребер и сепсис.

Женщина жила одна, пишет Baza со ссылкой на данные следствия. У нее осталась 11-летняя дочь, которая сейчас живет с отцом.

Как пишет «АиФ», Мордасова с раннего детства участвовала в творческих постановках в составе ансамбля «Горница». Позже она окончила музыкальное училище им. Гнесиных и продолжила работу в коллективе. Она также участвовала в благотворительных акциях для ветеранов органов внутренних дел и семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Коллеги погибшей назвали ее талантливой артисткой и «добрым, отзывчивым другом».