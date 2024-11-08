Российская полиция задержала подозреваемого в хищении более 200 млн рублей у банка ВТБ 24 Михаила Медведевских, которому удавалось скрываться от следствия на протяжении 13 лет. Об этом сообщил уральский портал 66.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По версии следствия, Медвевских входил в состав преступной группы, которая подыскивала подставных клиентов, которые за вознаграждение соглашались оформить на себя кредит в банке. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Он долгое время находился в розыске и был задержан, когда сам явился в отдел полиции в связи со сменой паспорта. По данным URA.ru, в МВД заметили, что разыскиваемый гражданин недавно получил новое удостоверение личности, и пригласили его повторно прийти в полицию под предлогом необходимости исправить ошибку в документе. При втором приходе мужчина был задержан.

По словам Горелых, Медведевских полагал, что уголовное производство в отношении него прекращено, как и федеральный розыск. После задержания подозреваемый по ходатайству следствия был помещен под арест и сейчас находится в СИЗО, решение взять его под стражу принял Верх-Исетский районный суд.

Защита Медведевских пыталась оспорить постановление о его аресте в Свердловском областном суде, указывая на то, что он не пытался скрываться от следствия и сам пришел в отдел полиции.

Преступная группа, участником которой считают задержанного, действовала с 2009 по 2011 годы. Замначальника отдела департамента управления рисками ВТБ 24 Анатолий Асташкин и его подчиненный — ведущий специалист отдела Игорь Кременевский — отвечали за то, чтобы кредиты подставных заемщиков получали одобрение от банка (в частности, готовили поддельные справки о доходах).

ВТБ 24 — российский коммерческий банк, который специализировался на розничных операциях, кредитовании физлиц, малого и среднего бизнеса. Он существовал до января 2018 года, а потом был присоединен к ВТБ с ликвидацией юрлица и бренда.

Как уточняет «Коммерсантъ», заемщики пребывали в уверенности, что организаторы схемы будут гасить долги за них. Злоумышленники находили автодилеров, готовых оформить фиктивные договоры на продажу автомобиля в кредит, и организовывали подписание бумаг с подставными заемщиками. После этого перечисленные банком кредитные средства снимались со счетов, а фактически покупка автомобиля не совершалась. На Медведевских, по версии следствия, лежала ответственность за обналичивание денег, которые участники группы присваивали и распределяли между собой, а потом тратили в личных целях.

Криминальная схема была выявлена в 2011 году, полиция задержала Асташкина, которого следствие считало организатором преступной группы, а Кременевский и Медведевских успели выехать из России. Впрочем, в 2014 году Асташкин тоже сумел скрыться от следствия и покинуть страну. В итоге все трое предполагаемых подельников были объявлены в розыск.

Через несколько лет следователям удалось вычислить местонахождение Кременевского, который, как оказалось, поселился в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2015 году он был объявлен в международный розыск и в 2023 году экстрадирован в Россию. В сентябре 2024 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Асташкин по-прежнему остается в розыске и, как утверждает источник 66.RU, вместе с семьей проживает в Лондоне. По словам Горелых, закончить расследование уголовного дела и передать материалы в суд планируется в конце 2024 года или начале 2025 года.