Статуя Фемиды «Закон есть закон», расположенная во дворе городского суда в подмосковном Подольске, оказалась незаконной постройкой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат местного совета Алексей Старчак.

По его словам, в судебном департаменте заявили, что городская администрация «примет меры к ремонту» памятника. Депутат назвал такой ответ «глупостью», отметив, что земельный участок закреплен за этим департаментом.

Как утверждает Старчак, администрация в своем ответе дала понять, что чиновники «ничего не будут делать» — ни в плане ремонта, ни в плане принятия «мер для узаконивания».

«Хотя у них есть полномочия в рамках надзора в сфере благоустройства: как выдать предписание, так и оштрафовать», — пояснил депутат.

В июле Старчак сообщил, что находящаяся во дворе суда скульптура Фемиды с подписью «Закон есть закон» разваливается, а выделить средства на ремонт невозможно, так как постройка незаконна и не стоит на инвентаризационном учете суда.

В сентябре 2023 года житель Тынды подал иск к властям Владивостока с требованием признать установку памятника Александру Солженицыну незаконной и демонтировать его. По словам истца, писатель — спорная фигура в современной России.

Памятник Солженицыну был открыт на корабельной набережной Владивостока в сентябре 2015 года. Решение об установке скульптуры объясняли тем, что при возвращении писателя из эмиграции в 1994 году первым городом, который он посетил, стал Владивосток.