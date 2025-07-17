Следствие выступило с ходатайством о заочном аресте адвоката Николая Полозова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Материал об аресте юриста поступил в Гагаринский суд Москвы, обратил внимание RTVI.

Уголовное дело против Полозова* было возбуждено весной 2025 года, после чего МВД объявило его в розыск. Несколькими месяцами ранее адвокат был объявлен Минюстом РФ иноагентом.

Николай Полозов*, живя в России, выступал адвокатом по делам участника арт-группы «Война» Петра Верзилова* и координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Также в качестве юриста он работал над некоторыми делами против оппозиционера Алексея Навального и группы Pussy Riot. Полозов* в 2014-2015 годах был адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко. После начала СВО Полозов* уехал из России.

10 июля адвокат сообщил, что уголовное дело против него связано с постом о событиях в Буче.

Ранее, в мае 2025 года, в реестр террористов был внесен другой адвокат, Дмитрий Захватов, так же, как и Полозов*, защищавший участниц группы Pussy Riot, а также бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Против Захватова было возбуждено дело о призывах к терроризму.

* признан Минюстом РФ иноагентом