Следственный комитет просит суд арестовать участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надин Гейслер (Надежду Россинскую), которая помогала украинским беженцам в Белгороде. Об этом RTVI рассказал юрист активистки Евгений Соколов.

О задержании Гейслер днем 1 февраля сообщил РБК со ссылкой на Соколова. По словам защитника, он узнал о произошедшем от самой активистки, позвонившей ему после задержания. Девушка рассказала, что ее задержала ФСБ в поезде в Белгороде. Откуда она ехала, адвокат уточнить не успел.

По словам Соколова, Гейслер, вероятнее всего, вменяют статью о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК) из-за якобы размещенных в интернете призывов к сборам донатов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Адвокат уточнил, что задержанная находится под стражей в белгородском отделении ФСБ. В разговоре с RTVI Соколов заявил, что заседание по мере пресечения для Гейслер назначено на 2 февраля в Свердловском суде Белгорода — следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу. На данный момент обвинение девушке не предъявлено — она является подозреваемой, отметил юрист.

В разговоре с «Медиазоной»* Соколов уточнил, что помимо Гейслер утром 1 февраля также была задержана ее сестра. Позднее в беседе с RTVI юрист заявил, что после допроса родственницу активистки отпустили в качестве свидетеля по делу.

Телеграм-канал «Пепел» также сообщал о задержании матери и несовершеннолетнего брата Гейслер. По данным канала, позднее мать девушки отпустили из ФСБ. О том, где находится брат активистки, «пока ничего неизвестно». Среди прочего, «Пепел» утверждал, что у всех членов семьи волонтера изъяли мобильные телефоны.

Издание «7х7»* писало, что до февраля 2022 года Гейслер работала фотографом и моделью, а также помогала животным. Однако после начала боевых действий на Украине она решила расширить свою волонтерскую деятельность и создала движение «Армия красоток», которое начало помогать мирным жителям Украины: эвакуировало людей из опасных зон, собирало гуманитарную помощь и деньги для беженцев.

В своих соцсетях девушка делилась результатами работы «Армии красоток», а также публиковала списки с просьбами о помощи, отмечало «7х7»*. По данным издания, сестра активистки также была участницей движения.

В мае 2023 года Гейслер в беседе с «Север. Реалиями»* заявила, что уехала из России, поскольку ей начали поступать угрозы. Склады с гуманитарной помощью в стране она закрыла, но продолжила заниматься координацией эвакуации украинцев.

«Пепел» писал, что «до недавнего времени Надин проживала в Грузии». В Россию она могла вернуться, чтобы помочь перевезти эвакуированных из Мелитополя собак, которых пограничники не выпускали из Белгородской области, предположил телеграм-канал.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов