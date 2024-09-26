Более 5 тыс. фермеров попросили премьер-министра России Михаила Мишустина вернуть гранты в нацпроект «Агростартап». В обращении, которое опубликовал сыровар Олег Сирота, говорится, что без господдержки запустить фермерское хозяйство не получится. Вскоре в Минсельхозе и Госдуме заявили, что деньги на эти цели найдены. Сирота заявил RTVI, что пока не будет официального указа от Мишустина с подтверждением, аграрии не успокоятся.

О каких грантах идет речь

Грант «Агростартап» на основании постановления правительства от 2012 года предоставляется начинающим фермерам на условиях софинансирования. В зависимости от целей и задач объем грантовой поддержки варьируется от 3 млн до 6 млн рублей.

Одно из ключевых условий — стоимость проекта не должна быть меньше 1,5 млн рублей.

Финансирование могут получить как действующие аграрии, так и жители сельской местности, которые обязуются открыть ИП или крестьянско-фермерское хозяйство в течение 30 дней после решения конкурсной комиссии о выдаче гранта.

Что сказали фермеры в своем обращении

24 сентября глава оргкомитета Союза сыроваров России Олег Сирота опубликовал адресованное Мишустину обращение ассоциации «Народный фермер», представляющей 5,2 тыс. хозяйств. В нем говорится, что по решению правительства с 2025 года прекращается выделение грантов «Агростартап», с помощью которых «начинающие фермеры становились на ноги».

В обращении указывается, что такое решение «ставит крест на развитии села», а без господдержки не получится запустить фермерское хозяйство и сделать его эффективным.

«Стартапам банки не дают кредиты, а под 25% — с такой ставкой ни один сельский житель не сможет начать свое дело. Да, и никакой инвестор с такой ставкой не вложится. <…> Получается, отныне больше не будет новых фермерских проектов, новой натуральной продукции и рабочих мест в деревне», — говорится в тексте.

Как на ситуацию отреагировали в Минсельхозе

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут во время выступления на открытом столе в Госдуме рассказала, что после того, как завершился нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», предложение ведомства сохранить меры поддержки для фермеров в правительстве не поддержали.

«Напомню, это были порядка 7-8 млрд рублей, в зависимости от года. Соответственно, общая поддержка фермеров, прямые субсидий на фермеров и кооперативы у нас всегда составляла где-то в среднем 13 млрд рублей. Здесь нас этого лишили, мы несколько раз разговаривали, чтобы нас там сохранить, мы получили отказ», — сказала глава Минсельхоза, слова которой приводит профильный портал OilWorld.

После того, как к Мишустину обратилась ассоциация «Народный фермер», Минсельхозу удалось в сотрудничестве с Минфином согласовать поддержку начинающих фермеров в проект бюджета на ближайшие три года, заявила Лут.

«Мы совместно изыскали источники, поэтому нам в бюджете, который вчера был внесен, 7 млрд рублей вернули в нашу госпрограмму. Нам пошли навстречу и нашли эти 7 млрд рублей, под которые не было ни источника, ничего. То есть это говорит о том, что фермерство очень важно, на него все обращают внимание, включая председателя правительства», — пояснила министр.

«Следующий год будет очень тяжелым»

Олег Сирота, комментируя пояснения властей, заявил RTVI, что аграриев фактически «исключили из нацпроекта», а тех 7 млрд рублей, о которых говорит Минсельхоз, фермеры пока не видят. «Реальность пока такова», — указал он.

«Если мы будем молчать, то есть шанс, что деньги так не найдут. Пока мы не увидим официальную бумагу за подписью Михаила Владимировича [Мишустина], что деньги вернут, мы не успокоимся. Мы уже люди опытные. Потому что их могут не найти, куда-то убрать, а потом смайлик прислать, который плечами пожимает», — добавил сыровар.

Отвечая на вопрос, когда было решено исключить из нацпроекта гранты, Сирота рассказал, что он был на нескольких совещаниях с участием представителей администрации президента России и Минэкономразвития. На одном из них, фермеров сравнили с маникюрщицами, утверждает он.

«Они говорили: например, мы маникюрщице 500 тыс. даем, и она уже рабочее место может организовать сама себе, а вам надо пять или семь миллионов. И мы им долго объясняли, что фермерское хозяйство — это не кабинет маникюрщицы. Фермеру, который решил начать бизнес в отдаленном населенном пункте, нужен трактор. Минимальная цена на трактор с обвесом — 5 млн рублей. А без него ничего не получится», — сообщил Сирота.

По его словам, те, с кем разговаривали фермеры на этих встречах, «упорно считают, что это неэффективное использование бюджетных средств и поэтому нас выкинули».

Сыровар отметил, что представители отрасли обратились к Мишустину, потому что решение о выделении денег и сохранении грантов для нацпроектов принимает правительство. Он отметил, что вопрос со средствами должен быть решен в ближайшее время.

«Следующий год будет очень тяжелым для сельского хозяйства. Сейчас ключевая ставка для фермеров в районе 7% по старым кредитам, по некоторым — 2%, есть и 1,5%. Но у Минсельхоза не хватает денег, чтобы покрывать обязательства по этим кредитам. И если вопрос не решить, то в следующем году ставку поднимут до 11% для всех, в том числе тех, кто брал под 2% и ниже», — рассказал Сирота.

Если не отстоять гранты, то отток кадров из села усилится, а в деревнях перестанут создаваться рабочие места, полагает фермер.

«У нас и так рекордные 250 тыс. человек уехали за год из деревни в город. И это без учета семей. То есть 1 млн человек просто встал и уехал. И если это продлится еще года три, то можно будет заново все начинать заселять и отстраивать, мы просто потеряем деревню», — считает Сирота.

Что о ситуации говорят в Госдуме

Комментируя ситуацию с поддержкой фермеров в рамках нацпроекта, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил RTVI, что проблему с финансированием удалось разрешить. В то же время депутат задался вопросом, как будут осваиваться 7 млрд рублей и «найдем ли мы 5 тыс. начинающих фермеров».

«Мы всегда оставляем для малого бизнеса 20%, в том числе и для кредитов, и поддержки из бюджета. Очень часто в ряде областей эти деньги не осваиваются, и губернаторы очень часто нам говорят: «Не надо вот такого количества денег». Вместе с тем фермерское сообщество говорит, что поддержка должна быть получше. Поэтому надо находить середину, исходя из того, какую долю мы производим и так далее», — сказал он.

Кашин заверил, что в «сложное время» власти не будут «чего-то снижать, кого-то обижать», а, напротив, намерены помогать фермерам, бизнесу и всем, кто «работает эффективно на земле, возвращает брошенную землю».

По словам Кашина, сейчас на рассмотрении комитета есть законопроекты, которые «сопровождают продвижение произведенной продукции».

«Что касается поддержки фермеров. Сейчас у нас десятки различных направлений, по которым они могут получать поддержку, начиная от льготного кредита, от определенных компенсаций, пониженного налогообложения. Достаточно большой перечень, но и задачи поставлены большие: нарастить объемы производства, увеличить экспорт», — добавил депутат.