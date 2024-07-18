С октября 2023 года по июнь 2024-го украинским военнослужащим удалось вывезти из Крынок Херсонской области тела 262 военных, 788 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Журналисты издания поговорили с матросами, медиками и лодочниками из разных бригад морской пехоты, которые или сами находились в Крынках, или доставляли туда людей.

«Большинство из них говорит, что оборона Крынок была с самого начала сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом», — пишет Слідство.Інфо».

По словам одного из офицеров, особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму.

Село Крынки в Херсонской области расположено на левом берегу Днепра, который контролируют российские войска. ВСУ пытались закрепиться там в рамках контрнаступления.

В конце февраля 2024 года Сергей Шойгу, занимая тогда должность главы Минобороны, заявил президенту России Владимиру Путину о взятии Крынок под контроль. По его словам, Крынки, «точнее херсонское направление — еще одно из направлений, где российские военные остаются в повышенной готовности ко всем этим действиям ВСУ».

В апреле «Страна.ua» писала, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим, которые отказываются выполнять приказы командиров в Крынках. По данным издания, в украинском реестре судебных решений появились несколько постановлений по статье о неповиновении.