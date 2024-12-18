Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) — «очень талантливый парень», но, возможно, «слишком высоко взлетел». Такое мнение бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«SHAMAN безусловно, сыграет свою лепту в истории. Вопрос — какую, покажет результат. Результата не знает никто <…> Я могу не делиться своим умозаключением по поводу SHAMAN? Давайте посмотрим на его историю, чем она закончится. Мне просто самому интересно. Я заинтригован, если честно», — сказал Жуков.

По его мнению, Дронов — «безусловно, очень талантливый парень».

«Просто есть такой нюанс, что слишком высоко взлетел, мне кажется. Вот такое ощущение есть. Оно какое-то двоякое, не знаю, это хорошо или плохо, понимаете? Но как говорил тот же Олег Газманов, в шоу-бизнесе неважно, кто какую ноту по высоте возьмет, главное — кто дольше ее дотянет. Поэтому здесь надо смотреть», — добавил Жуков.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал SHAMAN проектом, в который были вложены колоссальные средства.

«Ему нужен репертуар. Пока я вижу у него случайный репертуар», — отметил Соседов.