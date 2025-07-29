Публикация в соцсетях молодого кандидата в губернаторы Калифорнии от Республиканской партии Кайла Лэнгфорда о «плане по нулевой безработице», сопровожденная фото на фоне ворот Освенцима, вызвала осуждение администрации мемориального комплекса в Польше. Политик не отказался от слов и продолжил писать в X (бывший Twitter) об «улыбающихся немецких предках» и «прекрасном трудовом лагере».



Лэнгфорд ранее в предвыборных видео использовал слоганы в духе президента Дональда Трампа, заявляя, что хочет «сделать Калифорнию снова строящей», а также обратить штат в католичество. Республиканец позиционирует себя как католического кандидата и использует в кампании логотип, напоминающей мост Золотые ворота, который дополнен двумя крестами в качестве опор.

Политик также не скрывал, что в июне сам фактически поставил на свою победу, приобретя специальные контракты на сайте Kalshi на сумму почти в $100. Такого рода сайты, которые работают по принципу биржи, ранее верно предсказали победу Трампа на президентских выборах, однако шансы Лэнгфорда на тот момент оценивались в 6%. Беттинговые сайты в США не предлагают традиционные ставки на политические события.

Использование Лэнгфордом изображения бывшего концентрационного лагеря нацистской Германии в польском музее назвали «глубоким моральным падением».

«Освенцим — это не декорация. Кайл Лэнгфорд, ваша публикация унижает достоинство жертв и является пугающим проявлением бестактности и равнодушия к ужасающим страницам истории», — отметили в администрации мемориала.

Лэнгфорд в ответном посте поблагодарил музей на территории бывшего лагеря за «заметное упоминание» своей персоны и заявил, что ему «улыбаются сверху немецкие предки». В еще одной публикации республиканец назвал Освенцим «прекрасным трудовым лагерем».

В открытой переписке с другими пользователями соцсети Лэнгфорд согласился с предположением, что является фашистом, и сообщил, что считает себя тем, кого лидер нацистской Германии Адольф Гитлер якобы упоминал перед смертью. Согласно опубликованному Лэнгфордом скриншоту из поиска Google, Гитлер якобы завещал соратникам бороться «за того, кто еще придет».

«Я — тот, кто еще придет», — прокомментировал скриншот Лэнгфорд.

К критике Лэнгфорда также присоединилась Европейская демократическая партия, имеющая 10 мест в Европарламенте. В аккаунте партии в X отметили, что Холокост не является поводом для шуток, а такие заявления со стороны претендента на политическую должность «позорны». Лэнгфорд также ответил на это сообщение, заявив,что не шутил по поводу лагеря.

«Это именно то, что нужно, чтобы стабилизировать Калифорнию и сохранить безопасность для людей», — написал Лэнгфорд.

О Лэнгфорде мало что известно — на сайте BallotPedia, который собирает информацию о всех выборах в США, не указан даже его точный возраст (баллотироваться в губернаторы Калифорнии можно с 18 лет). Согласно предоставленным им лично сайту данным, республиканец родился в Сан-Хосе, окончил старшую школу в штате Орегон и имеет опыт работы руководителем строительных работ. В качестве своего примера для подражания в анкете он указал первого президента США Джорджа Вашингтона.

В Республиканской партии пока не комментировали ситуацию со своим кандидатом, который ранее лидировал среди однопартийцев в гонке по версии сайта Kalshi (его шансы опустились до 1% на момент подготовки материала). Вероятность победы республиканцев на выборах губернатора Калифорнии в целом невелика, так как местные избиратели обычно предпочитают демократов.

Действующий губернатор-демократ Гэвин Ньюсом не может баллотироваться из-за ограничения на число сроков, и пока наиболее вероятной букмекеры считают победу бывшей конгрессвумен от Калифорнии Кэти Портер. Ее шансы оцениваются в 25%.

Ранее свое участие в гонке также не исключала бывшая вице-президент Камала Харрис, проигравшая президентские выборы Трампу. В апрельском опросе избирателей она, еще даже не объявив о своей кандидатуре, заручилась поддержкой 31% избирателей, однако почти 40% заявили, что пока не могут определиться. Ожидается, что Харрис примет решение к концу лета.

Выборы губернатора Калифорнии пройдут в ноябре 2026 года, а праймериз перед ними состоятся на беспартийной основе в июне. По их итогам, в финальный бюллетень попадут два кандидата, набравшие больше всего голосов вне зависимости от партийной принадлежности.