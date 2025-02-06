Российская компания «Газпром» начала поставлять газ в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает издание Dennik N со ссылкой на Войтеха Ференца, возглавляющего SPP — крупнейшую компанию-поставщика энергии в республике.

Поставки начались с 1 февраля и удвоятся с апреля, заявил Ференц. По его словам, контракт SPP с компанией «Газпром экспорт» действует до 2034 года, словацкая сторона его не расторгает.

Как пишет издание, SPP создает дочернюю компанию на Украине и оформляет лицензию на транспортировку газа из России. По словам Ференца, транспортировка газа не из России обойдется SPP дороже на €90 млн из-за высоких транзитных сборов. Компания считает следующий год «рискованным». Летом и осенью она начнет пополнять резервуары газом для следующего сезона, говорится в публикации.

С начала 2025 года транзит российского газа в Европу через территорию Украины полностью остановился после отказа Киева продлевать контракт с «Газпромом». В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Украину о риске «серьезного конфликта», если Киев не возобновит транзит российского газа через свою территорию.

Позже Фицо пообещал заблокировать финансовую помощь Украине от Евросовета, если она не обеспечит поставки газа в Словакию. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь обвинил словацкого премьера в том, что он «выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях», назвав это «заблуждением» Фицо.

Bloomberg писало, что премьер Словакии в январе провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по поводу поставок российского газа через «Турецкий поток», и Анкара выразила готовность помочь в переговорах с российской стороной.