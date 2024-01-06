Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвал словом 2023 года термин «мобилизация». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте словаря.

Как отмечается в сообщении на сайте словаря, этот термин «находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации».

Слово «мобилизация» потеснило другого претендента на звание слова года — термин «контрнаступление». Авторы пресс-релиза с сожалением отметили, что украинское контрнаступление «получило гораздо больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения», из-за чего «принесло больше фрустрации, чем видимых результатов».

Другими претендентами на право стать словом года были «уклонист», «яйца по 17 гривен» (отсылка к коррупционному скандалу в Минобороны Украины, связанному с закупками еды для армии), «блокада/деблокада», «дрон» и фраза «лето в Крыму» (отсылка к завышенным ожиданиям на Украине от контрнаступления), говорится в пресс-релизе.

В список претендентов попали также слово «конфликт» — из-за предполагаемого конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным — и термин «позиционная война», который приобрел популярность после публикации статьи Залужного о переходе вооруженного конфликта на новый этап, сказано на сайте словаря.

«Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стало ИИ (искусственный интеллект), хотя и его присутствие связано с интеграцией ИИ в военные системы», — подчеркивается в пресс-релизе.

Онлайн-словарь «Мыслово» был создан в 2012 году для фиксации неологизмов и сленга и в современном украинском языке. Слова и определения к ним предлагают обычные пользователи. Слово года словарь выбирает, руководствуясь такими критериями как популярность и значимость того или иного термина.

В прошлом году слово года и другие слова-претенденты на это звание также были связаны с российско-украинским вооруженным конфликтом, следует из прошлогоднего пресс-релиза украинского словаря. В числе слов были названы «катастрофа» и «беженцы/переселенцы».