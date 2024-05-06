В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения в связи с природными пожарами, которые охватили жилые дома. В городе Вихоревка практически полностью сгорело садоводческое товарищество. Тушение пожара осложняется сильным ветром, который меняет направление. Подробности — в материале RTVI.

С 3 мая в южных, центральных, западных и частично верхнеленских районах Иркутской области действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать сухую листву и мусор, готовить еду на открытом огне и углях. Ограничения касаются населенных пунктов, садоводств, дачных поселков и отдыха на природе.

6 мая региональное управление МЧС сообщило о сложной пожарной обстановке в Братске и Братском районе. Пожар возник сразу в нескольких садоводческих товариществах ― «Алюминщик», «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория».

На территории «Алюминщика» пожар охватил 20 дачных домов и десять хозяйственных построек, в остальных садоводствах огонь затронул 37 строений. В городе Вихоревка сгорело около 25 домов, практически полностью выгорело СНТ «Локомотив», сообщил в своем телеграм-канале мэр Братского района Александр Дубровин. Распространению огня способствует сильный ветер, постоянно меняющий направление.

В результате пожара в «Локомотиве» погиб мужчина 1948 года рождения, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета.

На место пожара выехала испытательная пожарная лаборатория.

«Предстоит выяснить причины возникновения возгорания, с чего все началось. Ясно одно, он был изначально техногенным», ― заявил Кобзев.

Вихоревская городская больница работает в режиме повышенной готовности. В Братскую районную больницу доставили 30-летнюю женщину с сильными ожогами, она в тяжелом состоянии, сообщил мэр Александр Дубровин.

Он призвал дачников не отказываться от эвакуации, отметив, что верховой пожар ― «самый сложный в тушении и самый опасный».

В Вихоревке огонь перекинулся с территории садоводческих товариществ на лес, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ситуация находится на личном контроле руководителя ведомства Елены Макушенко.

В 20:30 по местному времени времени пожар в Вихоревке удалось локализовать. Огнем повреждены или уничтожены 15 строений на пяти улицах общей площадью 540 кв. м, также сгорела сухая растительность на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС.

В тушении пожаров и оказании помощи пострадавшим участвуют не только силы МЧС, но также добровольцы, волонтеры и сотрудники администрации, сообщил Дубровин.

«Кто-то привозит воду, кто-то помогает отстоять дом своих соседей. Кто-то готов разместить у себя пострадавших, помочь вещами», — рассказал мэр.

На базе городского спортивного комплекса «Таежный» развернут пункт временного размещения вместимостью 500 человек. Однако, по словам губернатора Иркутской области, «за все это время туда никто не обратился», поскольку люди решили «остановиться у родных и близких».

Кобзев поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба и пообещал оказать поддержку пострадавшим. Проводятся поквартирные и подомовые обходы.

Прокуратура Братского района организовала проверку в связи с распространением огня на жилые дома в Вихоревке. По данным ведомства, в городе уничтожены и повреждены дома на 23 жилых помещения. Прокуратура даст оценку тому, как исполняется законодательство в сфере обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, в том числе со стороны местных органов власти.