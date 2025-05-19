Европейский союз предварительно одобрил создание оборонного фонда в размере €150 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Эти деньги будут распределяться среди стран блока, желающих расширить свои оборонительные средства, такие как боеприпасы, беспилотники и защита критически важной инфраструктуры.

По словам одного из собеседников агентства, фонд, как ожидается, получит официальное одобрение всех 27 государств-членов ЕС на следующей неделе.

В марте проект общего фонда предложила Еврокомиссия — исполнительный орган Евросоюза — в ответ на снижение американских гарантий в сфере безопасности на континенте.

Идея состоит в том, чтобы привлечь €150 млрд на рынках капитала и выдавать кредиты по запросам стран ЕС, чтобы оплатить конкретную оборонную продукцию, которой Европе не хватает больше всего. К ним относятся ракеты и противоракетные системы, а также наземные средства защиты.

Как отметил другой источник Bloomberg, в программе смогут участвовать и некоторые европейские государства, не входящие в ЕС, но только если речь идет о суммах, не превышающих 35% от стоимости продукции.

В частности, в понедельник, 19 мая, Великобритания и Евросоюз впервые после Брексита заключили новый пакт в области обороны и безопасности. Он позволит британцам участвовать в любых совместных закупках и программе перевооружения Европы, поясняет Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала создание фонда «моментом, который случается раз в поколение», пишет Bloomberg.

Фонд станет добавочным инструментом наряду с новыми правилами, которые позволят странам Евросоюза дополнительные траты из их бюджетов на оборону в сумме €650 млрд евро в течение четырех лет без угрозы бюджетных штрафов. Фон дер Ляйен ранее указала, что в сочетании с новыми кредитами на оборонные закупки это поможет собрать около €800 млрд, если правительства в полной мере воспользуются новой «свободой действий».

«Мы живем в эпоху перевооружения. Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону», — заявила она журналистам в Брюсселе в начале марта.