Несколько десятков женщин столкнулись с насилием и домогательствами со стороны петербургского психотерапевта, преподавателя психологии Вячеслава Яковлева. По данным проекта «Вот Так»*, от действий мужчины пострадали около 40 женщин. «Осторожно, новости» сообщает, что на Яковлева пожаловались более 60 человек.

Одной из первых историю о харассменте со стороны преподавателя из Санкт-Петербурга предала огласке автор телеграм-канала «Ночной эфир», психолог Любава Силаева.

Днем 22 мая одна из ее подписчиц в анонимном сообщении рассказала, что была ученицей психотерапевта и что в период обучения Яковлев писал ей личные сообщения, в которых позволял себе недвусмысленные предложения и намеки. Подписчица Силаевой призналась, что боялась открыто говорить об этом, поскольку «доверия преподу с имиджем ходячей любящей доброты больше».

После этого другая подписчица «Ночного эфира» сообщила, что эта история не нова и слухи о домогательствах Яковлева ходят давно и аналогичных случаев уже много.

После того, как Силаева вместе с коллегами психологами Дарьей Кузнецовой и Софией Мусифуллиной организовала специальный чат для пострадавших от действий Яковлева, выяснилось, что от его действий могли пострадать более, чем 60 женщин.

В разговоре с журналистами «Осторожно, новости» девушки рассказали, что Яковлев вел с ними личную переписку и предлагал свою помощь, когда они были в нестабильном эмоциональном состоянии, например, испытывали тревогу или страдали от депрессии.

Как рассказала одна из пострадавших, мужчина вел себя с ней очень дружелюбно и тепло, а когда она приехала в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть, он уговорил ее встретиться с ним и пригласил к себе домой.

Ещё одна девушка, Ксения, рассказала о своем опыте общения с Яковлевым в своём блоге. В начале апреля она начала посещать его курс, а позже он начал писать ей личные сообщения с просьбами прислать фотографии и встретиться с ним лично.

Вечером 29 мая психолог Дарья Кузнецова сообщила, что сложившаяся ситуация привела к тому, что с Яковлевым уже прекратили сотрудничество Академия современной психологии и Институт ДПО для психологов и психотерапевтов. Кроме того, девушкам, проходившим обучение у Яковлева и пострадавшим от его действий, предложили вернуть деньги за курс.

Сам мужчина позже в закрытом чате Ассоциации травма терапевтов, одним из основателей которой он является, попытался объяснить свои действия и оправдаться. По словам Яковлева, он воспринимал пострадавших девушек «как взрослых» и «вне ролей преподавателя и студента».

Яковлев допустил, что против него организована травля в интернете, с которой он планирует бороться. Он также добавил, что собирается обратиться с заявлением в полицию.

Вячеслав Яковлев — автор курсов о терапии, травме и посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), а также сооснователь Ассоциации травма терапевтов. Яковлев преподавал в Академии современной психологии и на портале дополнительного профессионального образования.

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