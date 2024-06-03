Жители Уфы в соцсетях возмутились откровенным сценическим костюмом певицы и телеведущей Ольги Бузовой на фестивале VK Fest в День защиты детей 1 июня. Местные власти и региональное управление Следственного комитета после этого заявили о намерении разобраться в ситуации.

Мэрия города, в свою очередь, сообщила, что предоставила площадку для коммерческого мероприятия без обсуждения репертуара и образов артистов, но, несмотря на это, уже передала поступившие от горожан обращения организаторам. Кто и как отреагировал на произошедшее — в материале RTVI.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина — RTVI

Если организаторы этого мероприятия и сама так называемая артистка плохо понимают, что нарушение общественной морали недопустимо, то, конечно, требуется вмешательство правоохранительных органов.

Вообще у нас есть указ президента о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Скажите, пожалуйста, разве это духовность? Разве это нравственность? Чтобы голая тетенька, которая демонстрирует нижнее белье, выходила на сцену?

Кто-то пишет, что это не было адресовано детям. Но, простите, это же публичное пространство, это же улица. Детям не возбраняется ходить по улицам и паркам. Поэтому, похоже, что наши, к сожалению, называющие себя артистами люди, которые добрались до сцены, утратили всякое чувство реалий.

Единственный способ обратить на себя внимание — это выйти вот в таком образе, ползать голышом в нижнем белье, демонстрируя все физиологические особенности своего возраста, тела и так далее. Но, я думаю, что у нас есть и другие артисты, которые способны своим талантом привлечь и покорить зрителя.

В данном случае я не назову эту «особу» артисткой, язык не поворачивается это сделать. Но мне очень хочется, чтобы понимание того, что мы вот уже, особенно последние два года, живем в другом обществе, где другие ценности, пришло к людям. Возвращаются наши исконно русские ценности, когда главное все-таки в девушке — не обнаженка, а целомудрие.

Мне очень хочется, чтобы наши дети видели красивое. И это красивое гармонично сочеталось бы с поступками тех людей, которые действительно сегодня выходят на сцену.

Глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина

В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна.

Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе в День защиты детей.

Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе.

Мы изменились. Участники СВО воюют явно не за это, о чем мне прямо пишут в своих письмах. Недавно стартовала крайне важная программа «Время героев» для поддержки тех, кто был на фронте. При этом мы видим продолжение провокаций в публичном поле.

Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю.

Певец Юрий Лоза (Инфо24)

Она любит такой наряд, кто-то любит другой. У других артисток, которые выходят в подобных нарядах, та же самая ситуация. Это что, пол-эстрады надо запрещать? Ничего, поговорят-поговорят, пошумят-пошумят, да и все.

Самое страшное для артиста — когда о нем не говорят. Поэтому если нечем больше привлекать внимание, они привлекают нарядами. В этом нет ничего такого. Я не привлекаю внимание таким образом — меня не приглашают на такие мероприятия.

Чем больше реагируют — тем больше рекламы, чем больше рекламы — тем больше денег, тем больше приглашений. Вот и все.

Извинения Бузовой

Вечером 3 июня Ольга Бузова извинилась за свое выступление на VK Fest и заверила, что «живет ради России».

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала артистка в своем телеграм-канале.

По словам артистки, у фестиваля есть возрастное ограничение, а вход на него платный.

«Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — отметила она.

Бузова добавила, что уже семь лет подряд выступает на этом фестивале и ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые.