На Запорожской АЭС (ЗАЭС) состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Маршрут миссии впервые прошел по территории России, сообщается в официальном телеграм-канале станции.

«Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ», — говорится в сообщении.

Журналист Рикард Йозвяк сообщил в соцсети X, что ротация была проведена без согласования с украинской стороной. «Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ перебросило свой персонал на Запорожскую АЭС <…> без одобрения Украины», — написал он.

До этого маршруты наблюдателей, направляющихся на станцию, проходили по территориям, контролируемым Россией, лишь частично, а часть пути пролегала через Украину.

В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора, уточняется в телеграм-канале ЗАЭС. В процессе ротации были задействованы российские военные, а также сотрудники Росгвардии и МВД.

В феврале между руководством МАГАТЭ и «Росатома» шли «напряженные» консультации по вопросу ротации наблюдателей, сообщили представители ЗАЭС.

«Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на 12 февраля ротация сотрудников агентства на ЗАЭС была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе. «Совершенно недопустимо, что безопасность наших сотрудников подвергается такой опасности», — отмечал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась после того, как украинская сторона отказалась пропустить на станцию сотрудников агентства, которые ехали сменить своих коллег. По словам дипломата, российские военные несколько часов ожидали экспертов в «условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела», но те так и не появились. По мере ухудшения ситуации в районе встречи было принято решение об отзыве российской группы обеспечения ротации.

Кроме того, Захарова заявила, что колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, при возвращении подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу. Одновременно с этим украинские беспилотники атаковали ЗАЭС, один из них упал примерно в 300 м от первого энергоблока станции, уточнила официальный представитель МИД.