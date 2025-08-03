В Туапсинском районе Краснодарского края введен муниципальный режим ЧС из-за подтоплений и других ЧП, спровоцированных сильными ливнями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что регулярно получает доклады о развитии ситуации, связанной с неблагоприятными погодными условиями. Последствия стихии оперативно ликвидируют спасатели и сотрудники экстренных служб, которые в связи с режимом ЧС переведены на усиленный режим работы, заверил кубанский губернатор. Также эвакуация проводится в детских лагерях, оказавшихся в зоне риска.

Подтопления произошли в трех населенных пунктах — селах Дефановка и Молдавановское, а также в поселке Новомихайловский, сообщил Кондратьев.

«В селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий», — уточнил глава Краснодарского края.

Кроме того, из-за резкого повышения уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийское произошло подтопление улиц Лесная и Калинина в Горячем Ключе, но точной информации о количестве пострадавших от этого домов у губернатора пока нет. По его словам, для временного размещения жителей пострадавших районов в школах Новомихайловского и Джубги были организованы соответствующие пункты.

В районе Горячего Ключа группа из 40 туристов застряла в подтопленном урочище «Поднависла», их пришлось эвакуировать в безопасное место. В Фанагорийском вышедшая из берегов река Чепси подтопила как минимум 13 придомовых территорий, причем в половине случаев в домах стояло до 10 см воды.

Неподалеку от села рухнул пролет автомобильного моста, лишив водителей и пассажиров 15 машин возможности переправиться через реку. Оперативный штаб Краснодарского края заверил, что их перевезут вброд на внедорожниках, когда уровень воды в Чепси спадет до безопасного показателя.

Смыло и мост через реку Шапсухо в поселке Лермонтово: он находился в аварийном состоянии и не выдержал напора селевого потока, смытого в русло мощными ливнями. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что экстренные службы занимаются поиском альтернативных маршрутов к населенному пункту, который пока остается в изоляции.

На 1414-м км федеральной трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Туапсинским районом утром сошел сель, перекрыв движение транспорта в сторону Джубги. В результате образовались гигантские пробки, которые постепенно рассасываются после того, как «Автодор» организовал там реверсивное движение по полосе, ведущей к Краснодару. Из-за селевого потока временно ограничено движение через Молдаванский перевал.

Проблемы из-за подтопления проезжей части возникли и на автотрассе Джубга — Сочи (А-147) в Туапсинском районе, сообщила кубанская Госавтоинспекция. Ее пресс-служба обратилась к водителям с призывом по возможности не выезжать на приморские дороги без необходимости до нормализации погодных условий и не парковать машины возле рек, даже если они небольшие.

Подтопление стало причиной серьезного ДТП с пассажирским автобусом, который перевернулся и упал в реку. В региональном оперштабе уточнили, что все 25 человек из транспортного средства были эвакуированы.

По предварительным данным, в ближайшее время погодные условия в крае не улучшатся: согласно прогнозам синоптиков, как минимум до утра 4 августа в Туапсинском районе продолжатся ливни с грозами, градом и шквалистыми порывами ветра скоростью до 20-25 метров в секунду, а над морем могут образовываться смерчи. Один такой смерч сегодня уже вышел с моря на сушу в курортном поселке Агой, повредил пляжную инфраструктуру и едва не швырнул на людей катамаран, который подняло в воздух мощными порывами ветра.

Штормовое предупреждение на фоне экстремальных погодных условий было объявлено в Краснодарском крае на период с 31 июля как минимум по 2 августа. На ситуацию сильно повлияла стоявшая до этого в регионе аномальная жара, при которой температура днем поднималась до 41 градуса.

Краевое управление МЧС заранее предупреждало местных жителей и туристов о том, что участок побережья Черного моря от Джубги до Магри будет опасным местом из-за угрозы возникновения смерчей, а многие другие районы, включая и столицу региона, пострадают от подтоплений из-за интенсивных осадков. В экстренной службе отметили, что особому риску подвержены густонаселенные районы, расположенные в низинах.

Холодный атмосферный фронт, несущий с собой обильные осадки, привел к понижению температуры, но уже к 6 августа жара вновь достигнет 35 градусов, а существенное похолодание произойдет лишь к концу месяца.