В результате столкновения двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 02.32. 16 июня поступило сообщение о ДТП четырех транспортных средств на 290-ом километре трассы М-7 Вязниковского района Владимирской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Чебоксары — Москва», минивэн и две легковые машины.

«В результате ДТП 12 человек пострадали, из них 3 погибли. В том, числе в минивэне — 10 человек пострадали, из них 3 погибли. Также пострадали водители легковых автомобилей. Пострадавших в автобусе нет», — отметили в ведомстве.

Спасатели деблокировали пострадавших в минивэне. От МЧС привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства аварии. В региональном УМВД отметили, что информация уточняется.