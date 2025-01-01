Рано утром 1 января в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, отмечавших Новый год. Затем началась стрельба. Известно о по меньшей мере 10 жертвах и 30 раненых.

Инцидент произошел в 3.15 по местному времени во Французском квартале, на знаменитой своими развлекательными заведениями улице Бурбон (перекресток с улицей Канал).

«Я видел грузовик, сбивавший людей по левой стороне тротуара на Бурбон-стрит», — цитирует CNN слова очевидца, 22-летнего Кевина Гарсия.

Другие свидетели ЧП говорят, что услышали грохот, доносившийся с улицы, а затем увидели, как белый грузовик врезался в толпу «на большой скорости».

CBS News пишет, что после наезда водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. По предварительным данным, водитель скрылся с места преступления.

Пострадавших госпитализировали в пять городских больниц.

«Сегодня утром на Бурбон-стрит произошёл ужасный акт насилия. Просим присоединиться к нам с Шэрон в молитве за всех пострадавших и спасателей, работающих на месте происшествия», — написал губернатор Луизианы Джефф Лэндри в социальных сетях.

В Новой Орлеан на праздники съехалось множество людей, в том числе болельщиков, собиравшихся посетить 1 января футбольный матч Allstate Sugar Bowl. Накануне, 31 декабря, в городе прошел праздничный парад

Полиция Нью-Орлеана заявила, что во время новогодних праздников был задействован весь штат сотрудников. Кроме того, были 300 дополнительных офицеров из других правоохранительных органов.