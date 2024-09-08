Сотни тысяч человек вечером 7 сентября в очередной раз вышли на улицы Тель-Авива с требованием о перемирии в секторе Газа и об освобождении израильских заложников, остающихся в плену у радикального движения ХАМАС. По оценке организаторов, в демонстрации участвовали 500 тыс. человек — то есть все население города.

Как пишет The Times of Israel, поводом для акции стало возмущение по поводу недавней казни в секторе Газа шестерых заложников ХАМАС (в числе убитых был опознан россиянин Александр Лобанов), а также приближение годовщины начала боевых действий.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года. В Израиле, который утром того дня подвергся массированным ракетным ударам, погибли около 1,2 тыс. человек, еще 251 человек был взят в заложники. По последним данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в Газе с начала войны погибли уже более 40 тыс. палестинцев.

В организовавшем протест «Форуме семей заложников» заявили, что полиция подтвердила данные об участии в демонстрации полумиллиона человек. Кроме того, по словам организации, еще 250 тыс. человек вышли на акции в других районах страны.

Если указанные цифры соответствуют действительности, то митинг в Тель-Авиве стал крупнейшей демонстрацией в истории Израиля, отмечает The Times of Israel. В полиции сообщили о задержании пятерых участников протеста в Тель-Авиве, но численность демонстрации официально не комментировали.

По данным на сентябрь, в плену ХАМАС остается 101 человек, минимум треть из них уже мертвы. На прошлой неделе стало известно, что израильские военные обнаружили в Газе тела шести заложников — Кармель Гат, Эден Йерушалми, Херша Голдберг-Полина, Александра Лобанова, Альмоги Саруси и Ори Данино. Все они, по словам военных, были убиты боевиками ХАМАС незадолго до прибытия израильских войск.