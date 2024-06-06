В Омске задержали бывшего министра труда и социального развития Омской области, заместителя председателя правительства региона Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, Куприянова задержали 5 июня и этапировали в Москву. Подробности дела не приводятся. По данным собеседника ТАСС, оно связано с периодом работы Куприянова в команде экс-губернатора Омской области Александра Буркова в 2020-2021 годах.

Куприянова задержала «специально вылетевшая из Москвы оперативная группа в рамках возбужденного уголовного дела», пишет омское издание «Коммерческие вести». По его данным, по другому уголовному делу задержаны заместитель председателя Омского городского совета Дмитрий Сахань и депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов. Последний был задержан в Москве, сообщает издание.

Владимир Куприянов с октября 2015 года был министром труда и социального развития Омской области, с конца 2018-го он совмещал этот пост с должностью вице-губернатора. 25 мая глава Омской области Виталий Хоценко сообщил об отставке Куприянова.

Дмитрий Сахань ― член комитетов Омского горсовета по вопросам градостроительства, финансово-бюджетным вопросам, вопросам транспортной инфраструктуры. Ранее он был директором строительной компании «Кедр». Издание NGS.ru утверждает, что фирма аффилирована с задержанным депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым.

Павлов по итогам 2021 года оказался самым богатым депутатом регионального парламента: его доход составил почти 158 млн рублей, отмечают «Коммерческие вести».