В Лефортовский районный суд Москвы поступило дело о государственной измене в отношении экс-сотрудника МГУ и РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского. Об этом сообщает РБК.

Карточка дела с инициалами подозреваемого появилась в картотеке суда 28 июля. Из нее следует, что суд намерен рассмотреть ходатайство об аресте Салтыковского по делу о госизмене (ст. 275 УК, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салтыковского зарегистрировано», — говорится в судебной базе.

Подробности уголовного дела неизвестны. Как правило, дела по статье о госизмене рассматриваются в закрытом режиме.

Что известно о Салтыковском

Вадим Салтыковский работал заместителем начальника отдела продвижения университета в международном научно-образовательном пространстве в МГУ. Аналогичную должность он занимал в РЭУ, его страница удалена с сайта вуза, но осталась в архиве.

В то же время Салтыковский фигурирует среди педагогического состава РЭУ. В пресс-службе вуза Русской службе Би-би-си заявили, что он у них не работает. Как указано на сайте РЭУ, Салтыковский вел курсы по мировой экономике и имеет ученую степень кандидата географических наук. Стаж работы — с 1988 года.

Салтыковский также был указан как замдиректора Государственного университета управления (ГУУ) на сайте вуза. После сообщений об уголовном деле эту информацию удалили, как и отдельную страницу о нем.

На сайте Центра военно-политических исследований МГИМО (совместный проект университета и производителя оружия — концерна «Алмаз-Антей») Салтыковский указан в числе «ученых МГИМО» и соавтором монографии под названием «Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки». В ней он написал главу «Китайский ядерный фактор как элемент военно-политической обстановки международного уровня».

На сайте Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) указывалось, что Салтыковский — гендиректор Центра тестирования иностранных граждан Московского государственного лингвистического университета, но позже и эту информацию удалили с портала. В МГЛУ сообщили Русской службе Би-би-си, что он проработал в вузе лишь несколько месяцев в 2017 году.

Среди прочего Салтыковский — член экспертно-консультационного совета Минэкономразвития, член экспертного совета по ВЭД МИД, говорится в сообщении Центра развития внешнеэкономической деятельности Томской ТПП от 2015 года. Там же он указан как преподаватель факультета Мировой политики МГУ, кафедры мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России и приглашенный профессор университета Пекина.

Кроме того, Салтыковский занимает должность зампредседателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате (ТПП) России. 1 марта он принял участие в онлайн-встрече ТПП Курской области и Пхеньянской Торговой палаты.

В ТПП сообщили РБК, что советы при палате — это общественные формирования. «Их члены — не штатные сотрудники палаты», — заявили там.

29 июля на сайте китайского информагентства «Синьхуа» появилась публикация о фотовыставке в посольстве КНР в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и об отношениях Москвы и Пекина. В материале есть экспертный комментарий Салтыковского, в котором он называет уровень взаимоотношений между Россией и Китаем беспрецедентным и основанным на историческом опыте взаимодействия, который был у народов двух стран во время совместной борьбы с фашизмом. «База все-таки находится в тех 30-40-х годах, когда действительно наши народы, наши страны создавали основу наших взаимоотношений», — приводит «Синьхуа» его слова.

По данным Русской службы Би-би-си, в 2003-2004 годах Салтыковский работал в Управлении делами президента России. Кроме того, в публикациях СМИ утверждается, что он был главным советником Управления по вопросам внешней политики Администрации президента со специализацией на Азербайджане и странах СНГ.

В начале 2000-х Салтыковский был главным консультантом при совете директоров старейшего агентства политического консалтинга в России ГК «Никколо М», утверждают СМИ. Директор агентства Игорь Минтусов рассказал Русской службе Би-би-си, что Салтыковский много лет работал в штате, а позже его приглашали в рамках проектной деятельности, последний раз это произошло около пяти лет назад.

«Он много лет занимался выборами в разных странах, вопросами политического лоббирования, взаимодействовал с людьми из администрации президента», — заявил собеседник издания.

Минтусов добавил, что от совместной работы с Салтыковским у него остались хорошие впечатления.