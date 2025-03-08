Известный российский юморист Евгений Петросян доставлен в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением и находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Информацию о госпитализации 79-летнего артиста подтверждает и источник телеграм-канала «112». По его словам, Петросяна экстренно госпитализировали из его дома в центре Москвы, когда ему внезапно стало плохо.

«Близкие вызвали медиков, а те забрали его в стационар. Петросян находится в шоковой реанимации. Медики пытаются стабилизировать его состояние, чтобы прооперировать пациента», — говорится в сообщении канала.

В мае 2023 года телеграм-каналы писали об экстренной госпитализации Петросяна, которому якобы вызвала скорую жена из-за плохого самочувствия и головокружения. Сам артист отрицал, что плохо себя чувствует, и назвал визит в больницу плановым.

В феврале 2024 года Петросяна госпитализировали на фоне перелома предплечья, полученного при падении во время прогулки. В больнице он, как утверждали СМИ, почувствовал ухудшение состояния, и у него диагностировали обострение гипертонической болезни. Перелом оказался сложным, со смещением, потребовалась операция с установкой металлических пластин.

В мае 2024 года Петросян впервые появился на публике после выписки из больницы, посетив премьеру фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».

В декабре 2024 года в интервью артист признавался, что ничего не делает для своего здоровья и никак не может найти время для того, чтобы пройти полноценное обследование.