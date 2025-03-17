В Министерстве здравоохранения Кузбасса опровергли информацию о массовых увольнениях в Кузбасском клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре имени И.Ф. Копыловой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«Министерство здравоохранения Кузбасса заявляет — это фейк», — говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, с декабря 2024 года заявления на увольнение по собственному желанию подали 16 специалистов Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера. По информации ведомствам, причинами увольнения стали переход в другие медицинские организации, смена места жительства, выход на пенсию. «Один специалист был сокращен», — говорится в сообщении.

«Другой фейк — снижение заработной платы на 40%. Оклад медработников с декабря не менялся, а заработная плата складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат», — добавили в местном Минздраве.

По информации NGS42, сотрудники фтизиопульмонологического центра в Новокузнецке заявили о массовом увольнении врачей и нехватке специалистов для экстренной помощи горожанам. По словам медицинских работников, подписать заявление об увольнении по-собственному желанию их заставило руководство.

«Главный врач и их заместители якобы не отреагировали на жалобы, вынудили уйти, а обязанности переложили на других сотрудников без полной оплаты», — говорится в материале.

По словам врачей, по причине «массовых увольнений» в отделениях «некому» работать. «Одна медицинская сестра и санитарка, работая 24 часа (это уход, кормление и манипуляции), находится с 50 пациентами», — уточняет один из авторов обращения. Медработники отмечают, что им приходится работать с «асоциальными лицами с ВИЧ-инфекцией», гепатитом и зависимостями.

«Наш главный врач считает, что это норма. Притом никаких доплат и стимулирующих не платят», — говорится в письме врачей.

По словам медработников, пожелавших остаться анонимными, в середине марта у них была встреча с заместителем главного врача медцентра Викторией Сагитовой, на которой она заявила, что причина сокращения зарплат — в дефиците регионального бюджета.

«Также было сказано, что снижение заработной платы — это рекомендация Департамента здравоохранения Кемеровской области. Снижение уровня оплаты труда неминуемо приведет к оттоку последних квалифицированных кадров из нашего медучреждения», — добавили специалисты.

Как утверждает издание, сотрудники диспансера намерены направить свою жалобу в региональную прокуратуру.