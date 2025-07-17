Российские СМИ сообщили, что мессенджер Telegram приступил к выполнению требований закона о «приземлении» иностранных IT-компаний, начав процесс создания своего официального представительства в стране. Журналисты ссылаются на карточку в реестре Роскомнадзора (РКН), в которой указано, что процесс находится в стадии согласования.

В самом ведомстве заявили телеграм-каналу «Осторожно, новости», что у него нет информации по этому поводу и рекомендовали обратиться к представителям мессенджера.

«То, что вы видите Telegram в каком-то реестре Роскомнадзора, совершенно не значит, что он там находится добровольно», — сказал IT-эксперт Александр Исавнин.

Он также отметил, что изменения в реестре могут происходить по инициативе самого РКН, как ранее было с TikTok.

В июне первый замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин обратил внимание на проблему, связанную с неисполнением Telegram законодательства о «приземлении». По его словам, такая позиция платформы, сочетающаяся с заявлениями о нейтралитете, формирует благоприятную среду для циркуляции фейков и манипулятивных практик.

Согласно закону о «приземлении», действующему с января 2022 года, иностранные IT-компании, чья суточная аудитория в России превышает 500 тысяч пользователей, обязаны зарегистрировать официальное представительство на территории страны. За уклонение предусмотрены санкции, начиная от ограничений в рекламной деятельности и платежных операциях, вплоть до полного запрета работы в России.

Первоначально законодательные требования распространялись на 13 иностранных IT-компаний, включая Apple и Google, однако впоследствии перечень был расширен. Полностью нормы соблюли Apple, AliExpress, а также владельцы Likeme, Viber и Aviasales. Google, TikTok и Zoom выполнили требования частично.

Telegram пока тоже соблюдает лишь часть законодательных требований, ограничившись регистрацией кабинета в системе Роскомнадзора и размещением формы для обратной связи. В связи с отсутствием официального представительства на территории России, с августа 2022 года сервис подвергается санкциям в виде обязательного уведомления пользователей о нарушениях российского законодательства.