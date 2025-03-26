Основатель холдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович задержан по делу, связанному с мошенничеством. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О задержании Мошковича также сообщили телеграм-каналы Shot и Baza. По их данным, в офисах агрохолдинга в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове проходят обыски. С Мошковичем проводятся «следственные действия», пишет ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, Мошкович и еще несколько человек задержаны по делу о хищениях в «Русагро».

Shot утверждает, что Мошковича допросят, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Mash утверждает, что уголовное дело уже возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Одной из причин задержания Мошковича канал называет подозрение в захвате активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей. Источник 112 сообщает также о задержании гендиректора «Русагро» Тимура Липатова. Помимо мошенничества бизнесменам якобы вменяется незаконный захват земель.

Статус Мошковича пока не определен, заявил источник «Интерфакса». По его словам, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения в компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях. В пресс-службе агрохолдинга не стали комментировать сообщения СМИ.

Стоимость акций «Русагро» на фоне сообщений о задержании основателя компании упала более чем на 20%, отмечает РБК.