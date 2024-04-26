В Москве силовики пришли с обысками в музей современного искусства «Гараж» в парке Горького. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По словам источника РБК, сотрудники ФСБ проводят в музее «мероприятия». Официального подтверждения информации не было.

По данным «Осторожно новости», обыск проходит в архивном корпусе музея и в доме Наркомфина на Новинском бульваре. Некоторые сотрудники музея предположили, что это может быть связано с хранящейся в архиве «Гаража» «ЛГБТ*-литературой», пишет канал.

Позже он сообщил, что силовиков предположительно интересуют документы, связанные с маркетингом и выставочной деятельностью.

Обыск начался около 12 часов. Силовики собрали сотрудников на третьем этаже офиса «Гаража» в парке Горького. По словам сотрудников «Гаража», прибывшие не представились, а на их автомобилях нет номеров.

«В течение часа силовики начали вызывать руководителей музея, а остальных сотрудников отпускали на улицу. При этом у них уже были списки руководителей отделов, с которым они хотят поговорить», ― сообщает «Осторожно, новости».

По его данным, начальников и кураторов отделов «Гаража» не отпускают до окончания мероприятий и запрещают им пользоваться телефонами.

Сотрудник «Гаража» сообщил MSK1.ru, что музей работает в штатном режиме. В оперативной части ГУ МВД по Москве изданию заявили, что информации о проведении следственных действий на Крымском Валу и Новинском бульваре им не поступало.

Изданию «Подъем» в «Гараже», доме Наркомфина и ГУ МВД тоже не подтвердили информацию об обысках.

«Нет, это не так. Мы работаем, все в порядке. У нас все хорошо», — заявили в доме Наркомфина.

Музей современного искусства «Гараж» основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. С февраля 2022 года музей приостановил проведение выставок, но устраивает лекции, творческие встречи и обсуждения.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России