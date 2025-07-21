Сотрудник украинской прокуратуры Андрей Молочный насмерть сбил женщину в Киеве. По данным украинских СМИ, за рулем находился 24-летний сын экс-участника шоу Comedy Club Андрея Молочного из «Дуэта имени Чехова».

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 19 июля на Большой Васильевской улице в центре Киева. Автомобиль, за рулем которого находился Молочный, выехал на тротуар, сбил женщину и врезался в дом, после чего уехал с места аварии. Пострадавшая на следующий день скончалась от полученных травм в больнице.

Молочного задержали через 30 минут после ДТП в соседнем квартале. В крови сотрудника прокуратуры обнаружили 1,77 промилле алкоголя. Ему предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека).

21 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал Молочного на 60 дней, до 17 сентября 2025 года. Его взяли под стражу без возможности внесения залога. Защита ходатайствовала о домашнем аресте.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, комментируя ДТП с Молочным, заявил, что «такое поведение — позор для всей системы».

«Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и закон одни для всех… Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры», — написал он в телеграм-канале.

Кравченко добавил, что лично контролирует ход этого дела как старший группы прокуроров и будет поддерживать обвинение в суде.

Как пишет «Интерфакс-Украина», Молочный работал в должности главного специалиста отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Бывший работник Киевской областной прокуратуры Юрий Дорошенко на своей странице в Facebook* написал, что арестованный сотрудник прокуратуры — сын комика Андрея Молочного. «Страна.ua» со ссылкой на открытые данные пишет, что у юмориста есть сын в возрасте 23-24 лет. Как утверждается, у виновника ДТП отчество Андреевич. «Других подтверждений его родства с уехавшим в РФ комиком пока нет», — пишет украинское издание.

Что известно о комике Андрее Молочном

Андрей Молочный родился 2 мая 1978 года в украинском Коростене. Учился в Национальном аграрном университете в Киеве, где изучал менеджмент внешнеэкономической деятельности. Во время учебы начал играть в КВН. В составе команды «Ва-Банк» стал чемпионом Высшей Украинской лиги КВН.

В 2006 году вместе с Антоном Лирником** создал «Дуэт имени Чехова», который стал участником Comedy Club на телеканале ТНТ. Дуэт появлялся в эфире российского юмористического шоу на протяжении десяти лет, до 2016 года.

На Украине Молочный снимался в комедийном телепроекте «Файна Юкрайна», запускал стендап-шоу Real Comedy и выпускал историко-юмористический сериал «Рюрики», производством которого занималась его студия «Молочный продакшн».

После 2014 года Молочный переехал в Россию, пишет «Осторожно, новости». Телеграм-канал отмечает, что комик не высказывался открыто о боевых действия на Украине, но в 2023 году выступал в защиту УПЦ в конфликте вокруг Киево-Печерской лавры. С 2022 года Молочный не появлялся на публике.

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