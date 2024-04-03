В московском офисе разработчика российской системы бронирования Leonardo — компании «Сирена-Трэвэл» — проходят обыски. Об этом 3 апреля сообщили «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Ъ», розыскные мероприятия проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Другой источник сообщил, что обыски могут быть связаны с «масштабными атаками на IT-инфраструктуру» Leonardo осенью 2023 года. Как пишет «Ъ», правоохранители изучают технику для установления «возможных уязвимостей», а также проверяют необходимые документы компании.

Источник РБК уточнил, что речь идет об атаках украинской хакерской группировки. По его данным, силовики приступили к расследованию после уведомления компании «об инцидентах в сфере информационной безопасности».

Также обыски проходят в Научно-исследовательском центре автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК), который находится в том же здании, что и разработчик Leonardo. По данным телеграмм-канала SHOT, специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) прибыл к зданию на Ленинградском проспекте днем 3 апреля. Собеседники «Ъ» не смогли ответить на вопрос, связаны ли розыскные мероприятия в офисе «Сирена-Трэвэл» и НИЦ АСК.

Также «Ъ» допускает, что следственные проверки могут проходить в домах фигурантов этого дела, поскольку 3 апреля Мещанский суд Москвы разрешил МВД проведение мероприятий в домах двух частных лиц, пишет издание.

В конце сентября 2023 года «Ростех» сообщил о масштабной хакерской DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo. В компании утверждали, что атаки совершались с территорий нескольких стран, в том числе с Украины. Как отмечал «Ъ», сбои в работе сервиса привели к проблемам с регистрацией пассажиров на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и Red Wings.

Российские авиакомпании перешли на отечественную систему бронирования в 2022 году, когда зарубежные провайдеры стали отказываться от сотрудничества с Россией на фоне начала боевых действий на Украине. При этом сама система Leonardo начала работать еще в 2014 году. По данным на конец мая 2023 года, отечественный сервис бронирования помог осуществить перелеты более 44 млн пассажиров.