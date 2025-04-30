Европе будет сложно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах «сдерживания» на Украине, поскольку ее армии недоукомплектованы и недостаточно финансируются, пишет Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением создания «коалиции добровольных сил» на уровне министров обороны европейских стран.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин обратился к своим коллегам с просьбой сформировать 64-тысячный контингент для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения. На встрече в начале апреля он заявил, что Великобритания готова направить до 10 тысяч человек.

Однако на последующих встречах министры обороны других европейских стран заявили, что у них «нет никаких шансов» достичь поставленной Лондоном цели и что даже 25 тысяч человек «станут стимулом для совместных усилий», сообщил источник, осведомленный о ходе обсуждения этого вопроса в Брюсселе.

На прошлой неделе Times писала, что Великобритания и Франция с большой вероятностью отправят на Западную Украину учебные войска вместо многонациональных сухопутных войск для защиты ключевых городов и критической инфраструктуры. Основное внимание в рамках обязательств по обеспечению безопасности на Украине якобы будет уделяться восстановлению и перевооружению ВСУ с обеспечением защиты с воздуха и моря.

По словам источников издания, 10 апреля министры обороны стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу британского предложения о численности контингента. Союзники ясно выразили свои сомнения министру обороны Джону Хили и указали, что для формирования контингента из 64 тысяч человек на два года потребуется в общей сложности 256 тысяч военнослужащих с учетом ротации.

Один из участников обсуждения отметил, что было бы проще направить на выполнение такой задачи силы специального назначения, поскольку для этого не требовалось бы одобрения парламентов конкретных стран. Франция изъявила готовность выделить от 5 до 10 тысяч солдат. Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание «ослабит» их собственную пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут отправлять на Украину своих солдат.

«Без выделения [войск] крупными европейскими странами это тупик», — добавил источник Times.

Второй собеседник издания сообщил, что Финляндия и Германия также в целом выступают против отправки на Украину наземных войск, хотя Берлин пока еще не полностью отказался от этой идеи. По словам источника, проблемы неизбежно возникнут и у взявшей на себя инициативную роль Великобритании, которая испытывает дефицит личного состава, нехватку артиллерии и проблемы со «вспомогательными средствами», такими как грузовики снабжения и другое оборудование, которое она обычно получает из США.

Нежелание европейских стран отправлять наземные войска для защиты Украины, как пишет Times, привело к изменению взглядов на то, как будут выглядеть коалиционные силы в случае заключения мирного соглашения. Наиболее реалистичный план их размещения предполагает отправку на запад Украины британских и французских инструкторов, которые не будут находиться у линии соприкосновения, охранять ключевые объекты и принимать непосредственное участие в деятельности украинских войск.