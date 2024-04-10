Израиль готов нанести удар по атомным объектам Ирана, если столкнется с угрозой мести за смерть высокопоставленного иранского командира, убитого на прошлой неделе в Дамаске, пишет газета Elaph News со ссылкой на «представителя западной службы безопасности» из Лондона.

По его словам, Израиль собирается отвечать на любые атаки прямыми ударами по иранским ядерным целям. Источник утверждает, что в последние дни ВВС Израиля проводят секретную подготовку операции с применением истребителей, и в качестве целей рассматриваются объекты иранской ядерной программы.

Эту информацию подтвердил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он заявил в программе «Сегодня утром» на канале Han Network B, что «если Иран атакует Израиль со своей территории, Израиль ответит в Иране, потому что Израиль не может позволить себе терпеть нападения такого рода из-за ответственности перед своими гражданами». Министр назвал Иран «головой змеи», телом которой являются радикальное палестинское движение ХАМАС, йеменские постанцы-хуситы и ливанская «Хезболла».

Американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планировал нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры, используя баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Израиль отрицает выдвинутые Ираном обвинения в ударе по иранскому посольству в Дамаске. По израильской версии, удар был нанесен по зданию, принадлежащему «Армии Аль-Кудс» (подразделению Корпуса Стражей Исламской революции), а его целью являлся видный военный деятель КСИР, который в США, Израиле, Саудовской Аравии и Бахрейне признан террористической организацией.

Британская газета The Sun, комментируя сообщение Elaph News, пишет, что «напряженность на Ближнем Востоке грозит перерасти в полномасштабную войну», если Иран нанесет удар по целям на израильской территории, а Израиль ответит.

«В Иране есть несколько ядерных объектов, включая электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Целенаправленная атака на один из них может ознаменовать беспрецедентную эскалацию в плавильном котле ближневосточного конфликта», — рассуждает издание.

Посольство Ирана в сирийской столице было разрушено предположительно израильским ударом, в результате которого погибли шестеро высокопоставленных членов КСИР и генерал Мохаммад Реза Захеди. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю местью и поклялся «победить сионистский режим». Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что удар по посольству «не останется без ответа». Иранские СМИ опубликовали инфографику с девятью различными типами имеющихся у страны ракет, способных достичь целей на территории Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, предупредил, что израильская армия «будет действовать по простому принципу — причинять вред тому, кто причиняет его нам».

Опрошенные The Sun эксперты выразили уверенность в том, что попытки Ирана отомстить Израилю «спровоцируют войну». «Эти страны — заклятые враги», — заявил британский военный аналитик Хэмиш де-Бреттон Гордон.

Иранское информационное агентство Jadeh утверждает, что Тегеран после удара по посольству в Дамаске вышел на связь с Вашингтоном и предложил сделку — согласился не мстить Израилю за эту атаку, если тот прекратит боевые действия в секторе Газа. В США отрицают, что такой диалог имел место.