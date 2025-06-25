Силовики проводят обыски в доме государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник силовых структурах региона. По данным РИА Новости, следственные действия идут «по ряду адресов, вязанных с госсекретарем».

«С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного уголовного дела», — сказал источник РИА Новости в региональных правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ России.

Позже ТАСС уточнил, что обыски проводятся в кабинете Магомедова в здании администрации главы и правительства республики.

Официально эта информация пока не подтверждалась. В СУ СК по Дагестану сообщили РБК, что не владеют данными по этой теме.

Телеграм-канал Baza пишет, что, предварительно, мероприятия связаны с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы».

SHOT отмечает, что ранее компания принадлежала правительству республики, но в 2005 году стала частной и возглавил ее именно Магомедов

«Теперь всю недвижимость, принадлежащую чиновнику и его семье, могут конфисковать», — сообщает канал.