Бывший капитан спецназа ГРУ Эдуард Ульман, приговоренный заочно к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве шестерых жителей Чечни в 2002 году, погиб в Донбассе. Об этом сообщает издание «Новая Бурятия» со ссылкой на бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергея Симончука.

В разговоре с изданием «Холод»* Симончук уточнил, что узнал о гибели Ульмана от его родственников еще в 2020 году. При каких обстоятельствах и когда именно погиб экс-капитан, Симончук не рассказал.

О гибели Ульмана также сообщила «Ридусу» мать его сослуживца, руководитель улан-удэнского отделения общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова. Она сослалась на жену Ульмана и заявила, что экс-капитан ГРУ погиб якобы уже во время военной операции на Украине.

«Он был на территории Украины и воевал на стороне России, это точно», ― сказала Коробенкова.

Ульман, который исчез до вынесения приговора по делу об убийствах в Чечне, до сих пор числится в федеральном розыске МВД, обратил внимание телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Дело Ульмана

В январе 2002 году разведгруппа 641-го отряда спецназа ГРУ под командованием капитана Эдуарда Ульмана была направлена в окрестности селения Дай Шатойского района Чечни. Целью операции была поимка чеченского полевого командира Хаттаба.

Разведгруппа выстрелами остановила автомобиль УАЗ, в котором находилось шестеро мирных жителей. В суде Ульман рассказывал, что водитель УАЗа не остановился по требованию. По словам капитана, сначала он сделал несколько предупредительных выстрелов, а затем отдал приказ открыть огонь на поражение, «не сомневаясь», что в машине находятся боевики.

В результате обстрела двое человек получили ранения. Когда стало понятно, что это мирные жители, Ульман велел оказать им медицинскую помощь, а затем связался с руководством по рации. По словам Ульмана, он получил приказ от майора Алексея Перелевского убить всех находившихся в УАЗе.

Капитан утверждал, что трижды просил уточнить приказ. Получив подтверждение, Ульман поручил лейтенанту Александру Калаганскому и прапорщику Владимиру Воеводину выполнить приказ. Затем тела убитых сожгли.

Дело Ульмана освещала журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Она писала, что в числе погибших была 41-летняя беременная женщина, мать семерых детей Зайнап Джаватханова.

В середине января 2002 года Ульман, Калаганский, Воеводин и Перелевский были арестованы. После разбирательства, которое длилось два года, Северо-Кавказский окружной военный суд оправдал спецназовцев. Присяжные сочли, что они выполняли устный приказ командования.

Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В мае 2005 года присяжные вновь оправдали подсудимых. После этого потерпевшие подали кассационную жалобу в Верховный суд с просьбой пересмотреть дело без участия присяжных. Военная коллегия Верховного суда вновь отменила приговор.

Во время третьего процесса по делу Ульмана потерпевшие и тогдашний президент Чечни Алу Алханов обратились в Конституционный суд, после чего дело рассматривалось тройкой профессиональных судей.

В июне 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы, Воеводина ― к 12, Калаганского ― к 11, Перелевского ― к девяти годам. За несколько месяцев до приговора Ульман, Калаганский и Воеводин перестали являться в суд, их объявили в федеральный розыск.

Дмитрий Рогозин, который в то время был депутатом Госдумы, выдвигал версию, что группу Ульмана могли похитить, вывезти в Чечню или убить. Политик говорил, что незадолго до исчезновения Ульман договорился с ним о встрече, чтобы попросить поддержки в суде.

Местонахождение бывшего офицера ГРУ и двух его подчиненных до сих пор оставалось неизвестным. В 2023 году издание «Холод»* упоминало в материале о деле Ульмана некие «конспирологические теории» о том, что он якобы участвует в боевых действиях в Донбассе.

* признан Минюстом России иноагентом