Переговоры о новом правительстве в ФРГ вышли на финишную прямую. Как сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на источники в Берлине, накануне ХДС, ХСС и СДПГ совещались несколько часов и согласовали коалиционный договор. По данным издания, итоги планируют объявить в среду, 9 апреля, около полудня по местному времени (часа дня по Москве).

Уже нет сомнений, что Германию ждет новая «большая коалиция» — как при Меркель. Но без Меркель, а во главе с ее давним внутрипартийным соперником, главой христианских демократов Фридрихом Мерцем, который станет новым канцлером.

«Большая», или «черно-красная» (по цветам партий) коалиция — это альянс Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза (отдельной партии из Баварии, которая традиционно идет в связке с ХДС) и Социал-демократической партии Германии как младшего партнера.

Как передает Berliner Zeitung со ссылкой на участников процесса, 19 главных переговорщиков от партий с утра вторника сидели вместе в штаб-квартире ХДС в столице. Во второй половине дня они сообщили, что у всех сторон наблюдается «явная воля» достичь соглашения в среду.

По информации Bild, предметом разногласий оставались более высокие налоговые ставки для самых высокооплачиваемых работников — на повышении настаивала СДПГ. Однако ХДС/ХСС это отверг. Кроме того, правоцентристы требуют полностью отменить «налог солидарности» — его продолжают платить 10% налогоплательщиков ФРГ в пользу восточных земель.

Таким образом, скоро будет объявлен состав нового правительства ФРГ. Уже известно, что уходящего канцлера Олафа Шольца в нем не будет. Социал-демократ уже говорит, что не согласится на пост министра или вице-канцлера, но собирается стать депутатом бундестага, куда избрался по одномандатному округу в Потсдаме.