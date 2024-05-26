В Орловской области силовики задержали советника главы региона Андрея Клычкова Сергея Лежнева. Об этом сообщают «Орловские новости» со ссылкой на источники. По данным «Орел Times», чиновника 25 мая доставили в Орел и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Лежнев, как пишет «Орел Times», может быть причастен к делу о многомиллионных хищениях при реконструкции Красного моста в Орле. В августе 2022 года подрядчика, гендиректора белгородского ООО «Ремспецмост» Евгения Подрезова, который занимался ремонтом объекта, осудили на 4,5 года колонии общего режима по обвинению в хищении 76 млн рублей, он дал показания на чиновников.

По версии следствия, в 2019—2021 годах Подрезов вместе с учредителем компании Александром Молчановым, сотрудниками областного правительства и мэрии похитили 76 млн рублей, выделенных на реконструкцию мостов в регионе, уточняет «Коммерсантъ-Черноземье». Средства якобы были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица, пишет издание.

По информации «Орловских новостей», последние полтора года Лежнев занимался доставкой гуманитарных грузов в зону военной операции. Журналисты называют его ближайшим другом губернатора Андрея Клычкова. Как пишет «Орел Times», в 2022 году в рамках расследования дела о хищении у чиновника уже проходили обыски

В ноябре 2022 года Лежнев в телеграм-канале отреагировал на обращение мобилизованных, которые пожаловались Клычкову на рвущиеся рюкзаки и дешевые китайские фонарики, привезенные чиновниками. Лежнев назвал комментаторов «розовыми жопами».

Кроме того, в ноябре 2023 года чиновник опубликовал фото и видео с «традиционного места разгрузки гуманитарки». Вскоре после его публикации по этим позициям ударили украинские военные.