В монгольской столице Улан-Баторе 11 января начался антиправительственный митинг. Корреспондент ТАСС утверждает, что к вечеру количество протестующих превысило тысячу. По данным Central Asia Media, на акции собрались около 3 тыс. человек. Протестующие обвиняют правительство в неспособности бороться со смогом, безработицей и коррупцией и требуют его отставки, передает News.mn. Что известно об акции протеста — в материале RTVI.

Протестующие собрались в 11:00 по местному времени (6:00 по мск) на центральной площади Улан-Батора. Как отмечает News.mn, полиция разрешила проведение демонстрации с 11:00 до 17:00, однако она продолжилась и после.

Участники акции перекрыли главную автодорогу города, на несколько часов заблокировав движение общественного транспорта. News.mn пишет, что общественность осудила действия протестующих и напомнила им «о необходимости пользоваться своим правом на демонстрацию, не мешая другим».

Помимо центральной площади, акция протеста проходила у здания парламента. News.mn отмечает, что группа активистов прошла маршем возле Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Периодически участники акции пытались взять дворец штурмом, но спецназ «неоднократно отражал эти действия и продолжает обеспечивать его защиту».

Требования протестующих

Митинг в Монголии проходит под лозунгом «Правительство в отставку». Его организатор — партия «Альянс свободы». Ее члены и сторонники обвиняют власти в неспособности решить проблемы со смогом, пробками, бедностью, коррупцией, налогами и безработицей.

В рамках акции «Альянс свободы» направил письмо 33 депутатам парламента с предложением проголосовать за отставку правительства в полном составе. По данным News.mn, представители партии ожидают, что ответ будет получен в течение 24 часов.

Инициаторы митинга подчеркнули, что протест не может завершиться консенсусом с действующим правительством «ни в какой форме»: они не планируют проводить переговоры с министрами и принимать от тех «какие-либо объяснения».