Будет непросто обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки их детей в видеоиграх, заявила RTVI адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина.

В таких ситуациях нужно учесть «множество нюансов» — как идентифицировать личности детей и их родителей, в каком порядке согласовывать платежи.

«Учитывая, что большинство игровых площадок иностранные, возникает вопрос с передачей персональных данных граждан за пределы России. Механизмы принудительного взыскания денег с иностранных лиц, которые не имеют имущества в РФ, тоже отсутствуют», — напомнила адвокат.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ограничить покупки, совершаемые детьми на игровых платформах, — ввести обязательное согласование таких трат с родителями, которые должны получить возможность возврата потраченных без их разрешения денег.

Парламентарий также попросил министерство рассмотреть возможность разработки нормативных актов, которые обяжут игровые платформы сделать транзакции прозрачными. По мнению Чернышова, ссылки компаний на то, что «технически сложно проверять каждую транзакцию», — не аргумент.

«Мы инициируем обязательное требование возврата денег за покупки, совершенные детьми без согласия родителей. Это мера, направленная на защиту семей от финансовых потерь и противодействие безответственности игровых компаний», — подчеркнул депутат.

Чернышов уточнил, что на современных площадках есть возможность проверить возраст пользователя, внедрить родительский контроль и требовать дополнительного подтверждения транзакций на суммы больше установленного лимита. Однако тот же Roblox разрешает «детям тратить огромные суммы денег без согласия родителей», отметил депутат.

«Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тыс. рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 млн за виртуальные активы», — напомнил Чернышов.

Его коллега Антон Горелкин сообщил 12 декабря 2024 года, что в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о маркировке видеоигр, согласно которому на игровых площадках должны появиться предупреждения об особенностях контента (сценах жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и так далее).

10 января депутат уточнил, что законопроект предусматривает три варианта регистрации на игровых сервисах — через «Госуслуги», при помощи «иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу», по биометрии или по номеру телефона.

12 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что полный запрет видеоигр не обсуждается. При этом он поделился итогами проведенного в своем телеграм-канале опроса, согласно которым 70% респондентов выступили за защиту несовершеннолетних от вредного воздействия игр.

Внесенный на рассмотрение законопроект, по словам спикера Госдумы, предусматривает защиту детей «от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, — совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ*».

* Решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России