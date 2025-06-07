В Киргизии в ночь на 7 июня демонтировали 25-метровый памятник Владимиру Ленину, стоявший на центральной площади Оша — второго крупнейшего по населению города республики. Об этом сообщает издание «Курсив».

Монумент считался одним из самых высоких памятников Ленину в мире. Он был установлен в 1975 году перед зданием городской администрации, его вес составляет 7,5 тонны, пишет 24.kg.

Памятник перенесут в парк «Мээрим» («Парк любви»), который находится за монументом, сообщили в мэрии Оша. На месте статуи будет установлен флагшток, как в столице Киргизии Бишкеке.

«Это обычная практика в целях улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов. Поэтому не стоит политизировать этот вопрос», — цитирует пресс-службу мэрии «Kaktus.media».

В качестве примера власти Оша привели Санкт-Петербург и Белгород, где статуи Ленина «такеже демонтированы или перенесены в другие места».

«Курсив» отмечает, что памятник советскому вождю много лет «вызывал споры» среди местных жителей. Одни якобы настаивали на его сносе как «символа устаревшей идеологии», другие «защищали как часть историко-культурного наследия».

Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев назвал снос памятника Ленину в Оше «позором». По его словам, мнение жителей при этом не спросили.

«Вот так пытаются заставить забыть нашу недавнюю историю. Это и есть манкуртство. Почему бы, наоборот, не говорить о достижениях, которые принес нашему народу Советский Союз?» — написал он в соцсети.

В 2003 году памятник Ленину, установленный в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо в 1984 году, перенесли за за здание Национального исторического музея на площади имени Турдакуна Усубалиева. Вместо статуи Ленина был установлен памятник герою кригизского эпоса Манасу Великодушному.

В январе 2025 года вице-спикер парламента Киргизии Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить памятник Ленину в Бишкеке монументом Усубалиева, в честь которого названа площадь. Усубалиев был первым секретарем ЦК КПСС Кыргызской республики с 1961 по 1986 год.

Депутат Исхак Масалиев призвал не поднимать вопрос о демонтаже памятника Ленину, отметив, что советская власть принесла Киргизии «много хорошего».

«У многих народов нет своей земли. У нас же есть своя территория, есть независимость. Я думаю, что роль Владимира Ленина в этом велика», — заявил Масалиев при обсуждении этого вопроса.

Позже глава службы информационной политики президента Киргизии Дайырбек Орунбеков заявил, что планов сносить памятник пока нет.