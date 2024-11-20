Историк Герман Артамонов заявил RTVI, что не имеет никакого отношения к исследованию Союза писателей России (СПР) о «деструктивных» книгах для детей. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что представители издательств и детские писатели потребовали опубликовать полную версию документа.

В начале ноября глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к правительству с просьбой разработать меры против распространения в России деструктивной детской литературы. В своем документе она ссылалась на исследование Союза писателей России, в котором на основе изучения 930 детских книг, доступных в продаже, заявлялось, что около 60% этих книг «строго соответствуют» пяти «деструктивным направлениям», формирующим «негативные установки в сознании детей». В одной из ссылок, которая прилагалась к обращению Останиной, отмечалось, что «тревожные тенденции» в детской литературе выявили председатель Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов и историк Герман Артамонов.

По словам Артамонова, исследование проводил только глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов, а он лишь взял у него интервью. «К исследованию [не имею отношения] никакого», подчеркнул собеседник RTVI.

«Исследование провел Союз писателей России. Естественно [что издатели и писатели критикуют исследование], потому что их касается. Но к тем примерам, что я видел, действительно есть вопросы, мягко говоря. То есть те книги, которые он показывал, они с точки зрения иллюстрации и содержания действительно не бесспорны. Я не берусь выносить приговор. Но, скажем так, наша задача была обозначить проблему. И здесь должно, конечно, профессиональное сообщество в таком случае ответить на эти вопросы», — сообщил Артамонов.

Он также выразил сомнение в том, что Нилов в ходе исследования проводил консультации с издательствами и детскими писателями. По его мнению, использовались анкеты, разработанные исследователями.

«Насколько я понимаю, они брали книги и по анкете выдавали соответствующую информацию. Сама анкета не предполагает консультаций. То есть берется, скажем, иллюстративный материал [и оценивается] пугающий он, не пугающий, какие эмоции он объективно вызывает. Если там что-то уродское… Хотя, конечно, можно поспорить. Можно сказать: я иначе вижу мир и так далее. Но когда речь идет о детях, то здесь могут возникнуть вопросы», — сказал Артамонов.

Вопроса о том, чтобы ввести цензуру в детских книгах, не ставилось, уточнил собеседник RTVI.

«В программе это не звучало. Но здесь есть проблема, дальше нужно думать, как ее решать. В том, что, наверное, какая-то цензура необходима, особенно в условиях СВО, это очевидно, в эту сторону все идет», — считает историк.

Артамонов подчеркнул, что не знает, по каким критериям отбирались те 930 детских книг, которые упомянуты в исследовании. При этом он выразил уверенность в том, что всю детскую литературу «все равно не охватишь».

«Он [Нилов] говорит о том, что выборка — 939 книг. И если, допустим, на книжных полках, условно, 9 тыс. книг, то выборка, получается, всего 10%. <…> Разумеется, нужно доказать, что выборка была репрезентативна. <…> Но [мне не следует] за них говорить, это их исследование. Они говорят, что из 930 книг свыше 60% деструктивны», — добавил собеседник RTVI.

Артамонов также заверил, что они с Ниловым не имеют отношения к фонду «Светославъ», на канале которого вышло их интервью.

«Это было совершенно случайно: я услышал публичное выступление Нилова, мне оно показалось интересным. Мы его пригласили для того, чтобы он поделился. Он же давал, например, на радио Sputnik интервью точно такое же, просто наше выступление заметили. Более того, мы не настаиваем и не несем ответственности за достоверность того, что он сказал», — резюмировал историк.

«Коммерсантъ» сообщил 19 ноября, что представители российских издательств и писатели потребовали опубликовать полную версию исследования СПР, в котором утверждалось, что 60% детских книг «соответствуют пяти деструктивным направлениям» и могут негативно повлиять на сознание несовершеннолетних.

По мнению участников рынка детской литературы, аналитика СПР может быть «нерепрезентативной», а методология исследования — некорректной. Исследование, о котором идет речь, показало, что 60% из имеющихся в продаже детских книг «соответствуют пяти деструктивным направлениям».

Открытое письмо подписало более 357 представителей книжной индустрии.