Комитет Госдумы по защите семьи призвал правительство разработать меры против распространения в России деструктивной детской литературы. Депутаты видят в ней опасность для государства, говорится в письме главы комитета Нины Останиной вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (копия есть в распоряжении RTVI).

В своем обращении комитет ссылается на исследование Союза писателей России, объектом которого стали 930 детских книг, доступных в продаже. Авторы исследования сделали вывод, что около 60% этих книг «строго соответствуют» пяти «деструктивным направлениям», формирующим «негативные установки в сознании детей».

В письме перечислены «антиценности», которые, как считают в Союзе писателей, пропагандируются в детских книгах:

Тема предательства «всех всеми» (друг друга, страны, общества) — вместо сплоченности детям «рекламируется» модель разобщенности. Человек как животное — человеческая природа сводится к инстинктам, игнорируются «высокие идеалы» и духовность. Изменение социальных ролей, в том числе отвержение «традиционных ролей» мужчины и женщины — «мальчикам не обязательно быть защитниками и героями, а девочкам — стремиться к семейным ценностям». Семья перестает быть «нейтральной ценностью». Нормализация отклонений: личные «недостатки» представляются как «нечто нормальное, что не требует исправления». Отсутствие положительных ориентиров для самосовершенствования. Внушается «безразличие к будущему»: книги внушают идею о том, что «не стоит задумываться о том, что ждет впереди».

Как отмечается в обращении, такие идеи проникают в детское подсознание и формируют «новое восприятие мира», которое «может повлиять на жизнь и безопасность не только отдельно взятого гражданина, но и государства».

В качестве примера «деструктивной литературы» в письме называется 40-страничная книга «Солдатик» итальянской писательницы Кристины Беллемо (была издана в переводе на русский язык в 2023 году тиражом 3 тыс. экземпляров). В ней рассказывается о солдатике, который всегда думал только о войне, пока не увидел, что есть мирная жизнь, и тогда он «снял мундир».

В книге «Солдатик», в частности, есть строчка о том, что после этого «никто не обвинил его в дезертирстве», указывается в обращении. Комитет напомнил, что дезертирство в России уголовно наказуемо и что защита Отечества, согласно Конституции, является долгом и обязанностью гражданина.

Книга «Солдатик» распространяется большим тиражом в период проведения военной операции на Украине, «что является недопустимым», считают в думском комитете.

«По мнению исследователей <…>, книга «Солдатик» содержит информацию, способную выработать у ребенка ложные представления и ценности, безответственность, склонность к предательству, допустимость дезертирства и дискредитации военной службы», — сказано в обращении.

В документе подчеркивается, что при массовом распространении детских книг, подобных «Солдатику», «достойное воспитание подрастающего поколения не представляется возможным».

«Специалисты отмечают, что воспитание, в том числе патриотическое, которое развивает любовь к Родине, гордость за достижения соотечественников и великую историю нашей страны, готовность защищать Отечество, должно начинаться с самого раннего детства через книги, литературные приемы, художественные образы», — говорится в обращении.

На основе изложенного комитет Госдумы по защите семьи просит вице-премьера Дмитрия Чернышенко дать поручение с целью защиты детей от «факторов, негативно влияющих на их интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие». В частности, депутаты предлагают разработать меры, направленные на недопущение распространения в России «деструктивной детской литературы».

Кроме того, думский комитет предлагает организовать работу по поддержке и продвижению произведений отечественных авторов детской литературы, популяризирующих «традиционные российские духовно-нравственные ценности».