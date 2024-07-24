Гендиректор издательской группы «АСТ-АЗБУКА» Татьяна Горская рассказала в специальном интервью RTVI, какие книги сейчас наиболее популярны, как на работу издательств влияют новые законы, зачем нужны экранизации классики и будут ли выходить произведения ушедших из России авторов.

О самых продаваемых книгах

Во-первых, классика. Классика продается, продавалась много и будет продаваться вся. Люди ищут то ли хорошего слога, то ли какой-то стабильности, и классика действительно находится в топах.

Если взять по издательству «Азбука», наши самые основные топы — это манга и комиксы: «Атака титанов», «Человек-бензопила». Как выходит новый том, это сразу пик в продажах, это рейтинги. В «Азбуке» Пол Линч выходил с «Песнью пророка» не так давно, это тоже топ.

Плюс к этому мы некоторое время назад увидели тренд на такое советское ностальгическое прошлое.

Сначала это были книги Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный». Недавно выпустили серию — мне кажется, там 20 наименований — сначала небольшим тиражом, назвали ее «Кинозал»: это «Любовь и голуби», «Служебный роман». Поворот в эту сторону — он очевиден, он виден. Наверное, это возрастная аудитория, за 50 (это мой домысел). Но такое ощущение, что люди скучали и теперь получили возможность эти книги читать.

Если мы берем АСТ, то, конечно, очень развивается подростковая литература, мы открываем новые импринты. Это работа с нашей молодой аудиторией, от 14 лет, что мне кажется крайне важным <…> Подростковая литература, фэнтези, комиксы, русские комиксы, нерусские комиксы — вот, наверное, сегодня тренд, который существует в издательстве.

О популярности Оруэлла

В 2022 году роман «1984» Джорджа Оруэлла стал самой популярной электронной книгой в России в категории «художественная литература», сообщал сервис «Литрес». Книга оказалась самым продаваемым художественным произведением и по итогам 2023 года, писал Forbes. Сеть магазинов «Читай-город — Буквоед» сообщила, что в том же 2023 году роман «1984» стал самой воруемой книгой. Злоумышленники украли из магазинов не менее 460 экземпляров романа Оруэлла.

Да, Оруэлла стали читать больше в какой-то момент. Я бы сказала, сегодня, в этом году тренд немножечко сворачивается. Год назад мы явно видели этот тренд, сейчас — нельзя сказать, чтобы Оруэлл упал, но точно больше нет роста.

В 2023 году, например, все, что касалось мобилизации, было интересно [читателям]. В «Азбуке» выходила книга «Мобилизованная нация» (исследование оксфордского профессора Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939—1945». — прим. RTVI), наверное, первым тиражом три или четыре тысячи. Это такой трактат на тысячу страниц на хорошей бумаге. Надо сказать, совершенно не дешевый, не полистать немножко. Мне кажется, порядка 15-20 тысяч тиража было продано, это был тренд того времени.

Все, что касалось Германии до войны, во время войны и после войны, тоже было интересно. Но 2024 год показывает, что этот интерес некоторым образом стихает.

Об уходе зарубежных авторов из России

Писатели Стивен Кинг и Джоан Роулинг ушли с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. В мае 2023-го на сайтах «Авито» и «Юла» появился новый роман Кинга «Сказка». В выходных данных говорилось, что книгу выпустило издательство «Трофейная книга», расположенное в Луганске. Как отмечал «Коммерсантъ», никакой информации о «Трофейной книге» и телефонов издательства обнаружить не удалось.

Книги Кинга — да, у нас нет новинок сегодня в связи с тем, что сотрудничество прекращено, но некоторые контракты действуют, и [они] будут издаваться. Конечно, когда издательство понимает, что контракт идет под окончание и, возможно, дальше книги могут не появляться, мы стараемся печатать книги про запас, надеясь, что все-таки сотрудничество будет восстановлено рано или поздно.

Мы ездим на выставки зарубежные, и по-разному к нам относятся. Есть те агентства, которые возвращаются. Да, это не касается на сегодняшний момент Кинга. Сложно с шведо-финской стороной, она настроена довольно агрессивно <…> В рамках закона мы не должны нарушать авторские права, это же охраняется законом. А во-вторых, есть все-таки еще какие-то внутренние разрешения, что ты можешь или не можешь себе позволить. Мы всегда старались быть партнерами, вести партнерские отношения. Партнерские отношения — это договоренности сторон, поэтому, конечно, для нас принять такое решение [как «издательство «Трофейная книга»], я бы сказала, недопустимо <…> Луганское храброе издательство, видимо, не знало о всех законах, существующих в нашей стране.

Мы надеемся, что рано или поздно санкции будут сняты и мы начнем взаимодействовать со всем миром, как взаимодействовали, на взаимовыгодных, партнерских условиях.

Про закон о запрете пропаганды наркотиков

23 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино, а также в СМИ и интернете. В документе предусмотрено наказание за распространение произведений искусства, в которых есть информация о наркотиках, психотропных веществах и растениях, содержащих наркотические вещества. В июле глава комитета Думы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что под запрет не попадут произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. В этот день в СССР вступил в силу закон о печати, отменивший советскую цензуру.

Почему 1990 год? Потому что до этого момента все-таки в стране было некое цензурирование, и, соответственно, мы считаем, что те книги, которые изданы до этого, экспертизу прошли.

Все, что касается книг после 1990 года… Понимаете, такой объем контента невозможно проверить задним числом, несмотря на наличие искусственного интеллекта и огромного количества редакторов.

Тем более вопрос пропаганды наркотиков совсем трудно описанный, там чуть ли не демонстрация привязывается к тому, что является пропагандой. Надо тогда вообще вопрос наркотиков из литературы убрать.

Будем надеяться, что все-таки будет принято, что книги, изданные до закона, под этот закон не попадают. И ответственность за распространение этих книг тогда, собственно говоря, ни на кого не ложится <…> Я надеюсь, что формулировки будут таким образом созданы, что они не лишат нас возможности знать, что в мире происходит и вообще в человеческой жизни. Незнание о существовании этой проблемы (наркомании. — прим. RTVI) ее не замылит. Закапывание головы в песок не решит этой проблемы, к сожалению.

О законе про запрет ЛГБТ*-пропаганды

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, которая способна «вызвать желание сменить пол». Спикер нижней палаты Вячеслав Володин говорил, что инициатива позволит защитить российских детей «от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами». В январе 2024 года Роскомнадзор сообщил, что с момента принятия закона суды выписали телеканалам и онлайн-кинотеатрам штрафы на общую сумму 50 млн рублей.

Во-первых, с нами, с бизнесом, советовались, откровенно говоря, и мы общались с Роскомнадзором. Первый год или полтора мы этого прессинга практически не ощущали: мы имели возможность формировать свою издательскую политику таким образом, чтобы в рамках закона существовать.

Да, безусловно, на сегодняшний момент часть книг, ранее изданных, до принятия закона, попадает под внимание различных органов. Это, к сожалению, занимает очень много времени, мы вынуждены проводить дорогостоящие экспертизы, слово «пропаганда» не всегда всеми воспринимается одинаково.

Но на самом деле, что касается ЛГБТ*-литературы, процент книг, которые попадают под запрет, очень небольшой. Поэтому сказать сегодня, что это для нас какая-то очень критическая история, — ну, наверное, нет.

Хотя надо опять же отметить, что есть и сложные моменты. Например, в издательстве АСТ готовилась биография Чайковского, и вот мы сегодня не понимаем, можем мы ее издать или нет.

Запросили у профильного ведомства экспертизу. Экспертиза оказалась такая дорогостоящая, что целесообразность издания книги под вопросом. Будем еще обращаться к каким-то экспертам, чтобы понять, влечет за собой издание книги для нас какие-то санкции или не влечет.

Про авторов-иноагентов

Мы публикуем книги иноагентов, они у нас публикуются, маркируются разными способами. Но, к сожалению, законом сегодня регламентно ответственность передалась на издательства, что для нас довольно проблемно.

Из примеров можно привести книги [Бориса] Акунина**. Некоторое время назад был довольно широкий резонанс на эту тему. В издательство «Захаров» приходили следственные органы, к нам в издательство АСТ. На сегодняшний момент все его книги, находящиеся у нас на складах, по сути, арестованы и отданы нам на хранение <…> Книги изданы, экспертизы на сегодняшний момент никакой не проведено. Мы эти книги храним, автор свои гонорары уже получил, о чем мы органам сообщили.

И получается следующее: у нас лежат книги на складах, мы несем затраты на хранение (да бог с ними, затраты), мы не можем их продавать. Бюджет недополучает налогов на самом деле. Продажа каждой книжки ведет к тому, что мы платим НДС, мы платим налог на прибыль. А вот эта нерешенная ситуация с тем, что с этими книгами делать — она лишает и государство дохода, и читателя книги, которую он все равно найдет в интернете, если он хочет ее найти.

Писатель Борис Акунин** с 2014 года живет в Лондоне. В декабре 2023-го в разговоре с пранкерами он заявил, что у него не вызывают протеста обстрелы российской территории. После этого Акунин* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и в реестр иноагентов. В отношении писателя возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и фейках про армию. Он заочно арестован.

Про Улицкую**

В январе писательница Людмила Улицкая** в разговоре с пранкерами заявила, что гонорары от продажи ее книг «идут на Украину». Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов попросил Следственный комитет проверить писательницу на финансирование ВСУ. АСТ сообщило, что приостановило «любые выплаты по всем договорам с Улицкой** до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».

Да, Улицкой** мы на сегодняшний момент не платим. Да, ситуация того, что кто-то спонсирует ВСУ, нам, безусловно, не нравится и непонятна. Насколько это правда или не правда — мы запросили у автора его информацию, обратную связь пока получили в очень ограниченном объеме. Ну, автор возрастная, живет не в России… Будут гарантии того, что автор таких затрат не несет, — будут выплаты.

О пиратстве

На сегодняшний момент, если у тебя заканчиваются права на какое-то иностранное произведение, ты даже защищать не можешь. Потому что иностранец-правообладатель где-то там, ты здесь этими правами не пользуешься. А если это какие-то знаковые авторы, если это какие-то темы, которые интересуют людей, то, конечно, при сегодняшних технологиях это выкладывается [в интернет] и таким образом распространяется. Да, сегодня из-за недоработок нашего закона, из-за непредусмотрения такого рода ситуаций пиратство нельзя сказать, что совсем процветает, но по крайней мере бороться стало сложнее.

Еще есть такая проблема — это продажа пиратского контента даже не в электронном виде или в аудиовиде, а в бумажном виде на маркетплейсах.

Казахские предприниматели, печатая какие-то топовые позиции, продают их на маркетплейсах. А сам по себе маркетплейс защитой в этом отношении не занимается: это же открытая площадка, это же, по сути, рынок.

Есть «Цифровой арбитраж», куда мы пишем письма, они снимают или не снимают книги. Нужно подготовить большое количество документов, хотя, мне кажется, что было бы проще по заявлению издательства это делать. Например, «Думай медленно… решай быстро» Канеман — это извечный хит на маркетплейсах, который издается в Казахстане.

О бумажных, электронных и аудиокнигах

В прошлом году рост бумажных книг составил в штуках 3%, чего давно, надо сказать, не было. Не только инфляционное повышение, но в том числе и интерес к чтению в штуках.

В издательстве «АСТ» порядка 10% — электронные и аудиокниги, в издательстве «Азбука» — чуть меньше, потому что манги, комиксы довольно сложно потреблять в этом формате. И есть ограничения от правообладателей, не весь контент разрешен к использованию.

Рост потребления аудиоконтента очевиден. Это индустрия, действительно. Мы выбираем чтецов — от того, кто и как читает, зависит, нравится эта книга или не нравится. Многие сейчас вкладывают деньги в аудиоспектакли, это еще более эмоциональная история.

О том, будут ли экранизации выходящих в АСТ книг

Я очень на это надеюсь. Мы стараемся проводить работу по ознакомлению компаний, которые снимают фильмы <…> Мы готовим питчинги, стараясь познакомить компании с тем, что у нас есть, понимая, как нам кажется, тренды и то, что читателей интересует.

Я рассказываю [эту историю] довольно часто. Москва, один из центральных кинотеатров города. Одна наша коллега смотрит «Мастера и Маргариту», за ней сидят молодые люди, первый-второй курс института по внешнему виду. Фильм заканчивается, все встают, а девушка одна говорит: «Посмотрите, а уже же и книгу успели написать!»

Если мы через экранизацию знакомим нашего читателя с произведениями наших классиков либо какими-то новыми трендами, это прекрасно. Поэтому, конечно, экранизация развиваться должна. Я надеюсь, и будет, и через это все мы очень много нового узнаем.

Например, у нас есть автор, написавшая «Тоннель» — Яна Вагнер (по ее книгам был снят сериал «Эпидемия»). Права на экранизацию были куплены еще до того, как книга была закончена. Я надеюсь, будет экранизация. Она любопытная. Сказать, что там блокбастер будет, — ну, наверное.

Автор сама продавала права, это права, не принадлежащие издательству. Но для нас, для издательства почему это важно? Это привлекает интерес к автору, это привлекает интерес к книге.

*движение признано в России экстремистским и запрещено

** внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов