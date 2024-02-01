Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе компании. Причиной такого решения издательство назвало заявления писательницы о перечислении гонораров от продажи книг на Украину.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — сообщили в пресс-службе АСТ.

Там уточнили, что книги Улицкой выходят в издательстве с 2011 года. В их числе романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза и др.

На момент выхода материала книги Улицкой были доступны для покупке на сайтах книжных магазинов «Эксмо-АСТ», «Читай-город» и Book24, убедился RTVI. Также произведения писательницы есть в наличии в онлайн-магазине «Лабиринт» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

1 февраля книги Улицкой перестали отображаться в электронной системе «Библиотеки Москвы». Сотрудники столичных библиотек рассказали изданию «Агентство»*, что произведения писательницы с 31 января начали отправлять на списание, а также прекратить их выдачу читателям.

Улицкая заявила, что ее гонорары «идут на Украину», в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые говорили от имени руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Фрагменты беседы с писательницей были опубликованы в конце января.

Заявление Улицкой о перечислении гонораров Украине вызвало негативную реакцию российских официальных лиц. Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить писательницу на финансирование ВСУ. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изъять ее российское имущество и направить его на помощь участникам военной операции на Украине.

*внесено Минюстом в реестр иноагентов