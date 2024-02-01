Книги писательницы Людмилы Улицкой пропали из электронной системы «Библиотеки Москвы», внимание на это обратило «Агентство»*.

Как отмечает издание, еще в 8 утра 1 февраля книги Улицкой были доступны к бронированию в столичных библиотеках, но уже к 9:30 пропали из поисковой выдачи. На момент написания материала в системе отображались только сборники, в которых есть произведения писательницы.

Сотрудник одной из московских библиотек рассказал «Агентству»*, что книги Улицкой с 31 января отправляют на списание и оформляют как «испортившиеся», поэтому их не раздают людям. (В Москве работает программа «Списанные книги», позволяющая не уничтожать списанные из библиотек книги, а бесплатно раздавать желающим. — прим. RTVI)

Книги писательницы, которые не успели зарегистрировать, отдают в макулатуру, сказал собеседник издания. Он не смог объяснить, по чьему распоряжению произведения Улицкой убирают из библиотек, поскольку не видел соответствующих документов.

Сотрудница одной из библиотек сообщила журналисту, что книги Улицкой потребовали «убрать, и ее нельзя никому выдавать». Еще в одной библиотеке «Агентству»* заявили, что ни в этом, ни в других учреждениях книг писательницы нет.

В поиске «Библиотек Москвы» также нет книг Бориса Акунина* и Дмитрия Глуховского*, обратил внимание RTVI. На сайтах книжных магазинов «Эксмо-АСТ», «Читай-город» и Book24 книги Улицкой все еще доступны к покупке, также они есть в наличии в онлайн-магазине «Лабиринт», на Ozon и Wildberries, убедился RTVI.

Пранк Вована и Лексуса

В конце января пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали нарезку разговора с Людмилой Улицкой якобы от имени руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе писательница сказала, что ее гонорары «идут на Украину».

Во время разговора пранкер упомянул попытку покушения на писателя Захара Прилепина, которую российский МИД называл терактом, организованным украинскими спецслужбами. «Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это», — сказала Улицкая.

После публикации видео депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изъять все имущество Улицкой в России и передать его на помощь участникам военной операции. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что еще в августе 2023 года Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ им. Менделеева.

Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов сообщил, что попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить информацию о финансировании Улицкой Вооруженных сил Украины. Если данные подтвердятся, Миронов призвал конфисковать ее имущество на основании недавно принятого закона.

Представители общественного движения «Зов Народа» попросили ФСБ и Следственный комитет внести Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести в отношении нее уголовное дело за «оправдание терроризма и спонсирование ВСУ».

В ноябре 2023 года Улицкая отвергла обвинения в поддержке ВСУ, появившиеся после того, как галерист Марат Гельман* продал книгу с подписью писательницы на аукционе в поддержку легиона «Свобода России»**.

* признан Минюстом России иноагентом

** организация признана в России террористической и запрещена