Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. В частности, документ вводит возможность лишения званий и госнаград.

Законопроект был принят единогласно: за его принятие проголосовали 377 депутатов, голосовавших против не было.

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления:

За какие уголовные правонарушения будет позволено по решению суда конфисковывать имущество и лишать почетных званий: распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности России (ст. 280.1 УК);

дискредитация российских ВС (ст. 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК),

призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан (ст. 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК),

реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Согласно законопроекту, к этим статьям было добавлено условие: «если преступление совершено из корыстных побуждений».

О подготовке инициативы по узакониванию конфискации имущества у осужденных за фейки об армии RTVI узнал в середине января. В Госдуму документ внесла 22 января группа депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. 24 января документ был одобрен в первом чтении.

Володин ранее утверждал, что законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности и имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России. По словам спикера Госдумы, такие меры позволят противодействовать тем, кто «совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов».

После принятия законопроекта в третьем чтении Володин назвал документ «законом о негодяях». «Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим», — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Депутат Госдумы Алексей Чепа утверждал, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии рассчитан не на обычных граждан, а на блогеров, которые зарабатывают на распространении информации.

Первый зампред комитета Думы по законодательству и госстроительству Ирина Панькина говорила, что конфискация будет распространяться, прежде всего, на средства совершения преступления, а также деньги, ценности и имущество, полученные в результате совершения преступления или используемые для финансирования незаконной деятельности.