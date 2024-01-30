Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Госдуме разработать закон о лишении артистов званий из-за «непонятного, неприемлемого» поведения. Такие «расплывчатые» понятия не могут быть положены в основу закона, подчеркнул в беседе с RTVI первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов.

«Для закона, для юридического языка — это совершенно неконкретное, расплывчатое определение, которое не может быть положено в основу закона», — сказал депутат.

Инициативу Слуцкого он счел «лишней», поскольку Госдума сейчас рассматривает другой законопроект, получивший известность как закон о конфискации имущества за «фейки» об армии. Этот проект будет относить ряд правонарушений к особо тяжким преступлениям — в том числе «дискредитацию СВО, содействие противоборствующей стороне и т.д.», перечислил Шолохов.

«И это автоматически означает (поскольку для особо тяжких преступлений в УК эта мера уже предусмотрена) лишение званий — по решению суда, подчеркну. То есть это не происходит волюнтаристски — кто-то кому-то не понравился, и его лишили звания. Нет, это происходит через судопроизводство», — заявил он.

Если будет доказано, что человек совершил правонарушение, согласно тем статьям, которые депутаты хотят приравнять к особо тяжким, то его, по решению суда, могут лишить почетных званий, пояснил Шолохов.

«Никто ничего не лишен просто из-за носка на гениталиях»

Депутат отметил, что само по себе «неэтичное» поведение — та же «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой — «не может быть поводом» к применению этого закона. Он напомнил, что никого из участников скандального мероприятия из-за этого не лишили званий, хотя такие призывы звучали.

Шолохов считает эти призывы в определенной степени справедливыми, «потому что общественное мнение не понимает, на каком основании люди, которые позволяют себе вот таким образом нарушать элементарные нормы этики и морали, как они могут носить какие-то почетные звания».

«Но это эмоциональная сторона вопроса. И, как вы знаете, никто ничего не лишен просто потому, что он с носком на гениталиях вышел», — отметил первый зампред комитета по культуре.

Другое дело, что скандальная вечеринка послужила поводом обратить внимание на этих представителей элиты, и оказалось, что некоторые из них нарушили, например, налоговое законодательство, продолжил Александр Шолохов.

«Если выясняется, что кто-то из этих людей выступает на стороне врага (а сейчас, к сожалению, ситуация у нас выглядит именно таким образом, если называть это прямым текстом), то для этого существуют другие нормы закона, и их тоже можно применять», — заявил депутат.

Он добавил, что, насколько известно, «по отношению к кому-либо из участников этой самой вечеринки это не было применено и никому это не инкриминировалось».

Как Слуцкий хочет наказать «элитку»

Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы 30 января предложил «всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов».

«Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в “голых” вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками», — сказал глава фракции ЛДПР.

Позднее Слуцкий пояснил в телеграм-канале, что предлагает рассмотреть механизм лишения звания «Народный артист Российской Федерации» «в случае привлечения того или иного деятеля культуры к административной ответственности за пропаганду чуждых нам ценностей, идей нацизма, дискредитацию армии».

«Голая вечеринка» и ее последствия

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. На звездных участников мероприятия обрушилась критика со стороны депутатов, военкоров и Z-активистов. Многие артисты публично извинились, по-разному пытаясь объяснить свое присутствие среди гостей. Они стали совершать поездки на Донбасс, оказывать различную помощь и жертвовать деньги в связи со спецоперацией, но все равно столкнулись с отменой выступлений, эфиров, рекламного сотрудничества.

Самой Ивлеевой возмущенные активисты во главе с кинопродюсером Александром Иншаковым пытаются предъявить иск на миллиард рублей. Ранее она была оштрафована на 100 тыс. руб. за организацию вечеринки.

Рэпер Vacío (Николай Васильев), бывший на вечеринке в одном лишь носке на половом члене, получил 15, а затем еще 10 суток ареста по делу о мелком хулиганстве, а также штраф в 200 тыс. руб. по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Также ему вручили повестку в военкомат и признали годным к военной службе. По словам адвоката, Васильев пойдет в армию весной.