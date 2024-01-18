Еще один суд Москвы отказался рассматривать коллективный иск на 1 млрд рублей к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, организовавшей резонансную «голую» вечеринку. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, на этот раз в регистрации иска к Ивлеевой отказал Таганский районный суд.

Согласно пресс-релизу, в исковом заявлении кинопродюсера Александр Иншакова в интересах группы лиц требовалось в качестве «компенсации морального вреда» взыскать 1 млрд рублей с Ивлеевой и еще $1 млрд — с компании МТС.

Суд отказал в принятии иска, поскольку «не представлено подтверждения» того, что Ивлеева и МТС «являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы». Кроме того, «из искового заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом».

«Таким образом, Иншакову право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц законом не предоставлено», — отмечается в пресс-релизе.

Сам Иншаков в беседе с RTVI объяснял, что требование взыскать $1 млрд с МТС связано с тем, что представители компании якобы присутствовали на «голой» вечеринке. «Эта организация изначально находилась там, ее представители, руководство, так что надо наказывать всех, кто принял участие в этой тусовке, если можно так сказать. <…> Их надо ставить на место», — утверждал Иншаков.

На прошлой неделе аналогичный коллективный иск Иншакова и других лиц вернул заявителям Хамовнический суд Москвы. Там отметили, что в заявлении отсутствуют сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории другого субъекта России.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. После того, как кадры с вечеринки распространились по соцсетям, ее участники подверглись критике, а в Роскомнадзоре усмотрели в фото- и видеоматериалах с мероприятия признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Многие из присутствовавших на вечеринке после резонанса принесли извинения, но, несмотря на это, столкнулись с проблемами: их начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях.

Екатеринбургский рэпер Vacio (Николай Васильев) после вечеринки был дважды задержан на несколько суток, после чего ему вручили повестку в военкомат. Телеграм-канал Baza со ссылкой на информацию из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) сообщил о самоликвидации ивент-агентства DEPARTÁMENT (ООО «Ивент департамент»), отвечавшего за организацию вечеринки. В начале января стало известно, что работа клуба «Мутабор» была приостановлена на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

После скандала с «голой» вечеринкой владелец клуба Михаил Данилов преподнес в дар храму Знамения иконы Божией Матери в Москве частицы мощей святого Николая Чудотворца, якобы приобретенные в Ватикане. Бывший хранитель реликвий Ватикана Франко Черутти назвал «фальшивкой» сертификат со своей подписью, удостоверяющий подлинность мощей.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России