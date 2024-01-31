Представители общественного движения «Зов Народа» обратились в ФСБ и Следственный комитет с просьбой внести писательницу Людмилу Улицкую в список экстремистов и террористов, а также завести в отношении нее уголовное дело за «оправдание терроризма и спонсирование ВСУ». Поводом для этого стало интервью Улицкой с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), в котором она призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину.

В своем обращении общественники пишут, что Улицкая «еще в 2014 году назвала Россию “страной варваров”, которая “больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией величия”». «В 2022 году она уехала в Германию и стала рассуждать о скором развале РФ, мечтать о смерти президента России и вбрасывать фейки, что «в России исчезает гречка», — говорится в документе.

Видеозапись разговора с писательницей Вован и Лексус разместили в своем телеграм-канале 31 января. Пранкеры представились Улицкой главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и общались от его имени. В частности, они поинтересовались, отправляла ли писательница гонорары с продажи книг Киеву. «Мои гонорары идут на Украину», — заявила в ответ Улицкая, не став вдаваться в детали.

Она также рассказала, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции. Кроме того, писательница высказалась об организованных украинскими спецслужбами в России терактах. «Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это», — сказала Улицкая.

Кроме того, писательница добавила, что она «в некотором роде крымчанка» и хотела бы, чтобы полуостров стал отдельным государством.

После публикации видео разговора с Улицкой депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изъять все имущество писательницы в России и передать его на помощь бойцам, участникам военной операции на Украине, передает RT. Парламентарий также предложил больше не издавать книги Улицкой в России.

Его коллега, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, в свою очередь, сообщила в своем телеграм-канале, что писательницу лишили звания почетного профессора РХТУ им. Менделеева, которое было присвоено ей в 2021 году. Она опубликовала скан выписки из протокола заседания Ученого совета РХТУ от 30 августа 2023 года, во время которого было принято соответствующее решение.

После начала боевых действий на Украине Людмила Улицкая уехала из России в Германию. В ноябре 2023 года писательница совместно с коллегами Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым опровергла обвинения в поддержке ВСУ. Такие обвинения появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом* на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России»»**. Речь идет о произведении «Слово Ново. Выход», презентация которого состоялась 18 октября в Берлине. В своем обращении писатели назвали такие предположения абсурдными.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**организация признана в России террористической и запрещена