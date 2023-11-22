Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму, пишет РБК. Обвинения появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом* на аукционе в поддержку легиона «Свобода России»**.

По данным РБК, речь идет о книге «Слово Ново. Выход», презентация которой прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен Гельману*. Тот позднее выставил книгу на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку легиона «Свобода России»**.

По словам самих писателей, вслед за этим российские СМИ стали обвинять их в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить всех троих на содействие терроризму.

«Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману* книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в заявлении писателей, которое приводит РБК.

Организация «Зов Народа», которая позиционирует себя как «общественное движение по возрождению России, ее традиций, культуры», 20 ноября сообщила, что обратилась в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить Ерофеева, Сорокина и Улицкую «на содействие террористической деятельности».

«Считаем, что этих писателей нужно внести в список спонсоров терроризма и перекрыть им доступ к любому доходу в России, тем более — [к возможности] нести свою чушь в массы через книги», — заявили в организации.

Своими целями «Зов Народа» провозглашает «защиту России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории».

Улицкая, Сорокин и Ерофеев выступили с осуждением вооруженных действий на территории Украины. Все они уехали из России и живут за рубежом.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** входит в состав украинской армии, Верховный суд России запретил как террористическую организацию